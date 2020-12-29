Викрадення юриста у Києві: Микитасю вручили підозру

Правоохоронці повідомили власнику будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю про підозру щодо викрадення юриста у столиці, яке сталося 8 грудня.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ у Телеграмі.

«Викрадення юриста у Києві – власнику відомої будівельної компанії повідомили про підозру», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Того ж дня поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Згодом правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинного угруповання (ув’язнений за вбивство) та кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За інформацією поліції, злочин планували заздалегідь, і втілювали у кілька етапів: спершу отримали інформацію про майбутню жертву, і потім виконавці – учасники транснаціонального злочинного угруповання – обманом виманили чоловіка на зустріч. Потім фігуранти сіли в авто потерпілого, перетягнули його з водійського сидіння на заднє і вирушили в невідомому напрямку.

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У поліції зазначили, що за вказівкою замовника дорогою викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Також у відомстві уточнили, що під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організатору, а той, в свою чергу, передавав інформацію замовнику.

Наступного дня, 9 грудня, поліція затримала двох співорганізаторів злочину.

«28 грудня на підставі обґрунтованих доказів замовникові - власникові відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (викрадення людини) та ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України», - поінформували у поліції.

Про підозру у справі щодо замовного викрадення юриста в Києві повідомлено колишньому власнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю.

Як повідомлялося, співробітники поліції затримали чотирьох осіб за підозрою у викраденні юриста київської компанії та вимаганні 800 тисяч доларів.