Оголосили підозру викрадачам юриста, які вимагали $800 тисяч

Прокуратура повідомила про підозру чотирьом чоловікам у викраденні з метою отримання викупу юриста однієї зі столичних компаній.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Повідомлено про підозру чотирьом особам, які викрали людину та вимагали 800 тис. доларів", - поінформували в прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, четверо зловмисників під виглядом ділової зустрічі виманили чоловіка в обумовлене місце. Зустрівшись, викрадачі заволоділи автомобілем потерпілого, а його силоміць помістили на заднє сидіння та відвезли у невідомому напрямку.

Встановлено, що потерпілим є юрист однієї із столичних компаній, викрадачі вимагали з нього 800 тис. доларів неіснуючого боргу.

За оперативного реагування правоохоронці розшукали вищевказаний автомобіль та затримали 4 осіб, які незаконно утримували чоловіка.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на взятті зловмисників під варту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причеті до скоєння злочину.

Раніше на своїй сторінці у Фейсбуці екснардеп і екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась повідомив, що викрадення юриста столичної компанії є спланованою спецоперацією для його дискредитації.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидента компанії-забудовника "Укрбуд" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії. За версією слідства, ГУ Нацгвардії та Укрбуд уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

За даними НАБУ, Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більше 81 млн грн.