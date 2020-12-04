Блогерці Лоран повідомили про підозру: тиснула на поліцію та залякувала «магією»

Поліція Київської області повідомила про підозру відомій блогерці за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Про це інформує поліція Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та користуючись своєю публічністю у соціальних мережах намагалась «залякати» працівника поліції, аби та прийняла «позитивне» рішення у кримінальному провадженні відносно її чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Так, раніше під час досудового розслідування слідча зібрала достатньо доказів та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Але, як уточнюється, коли про це дізналась дружина підозрюваного, то вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності поліцейської – навіть погрожувала «магічними здібностями», щоб добитися прийняття незаконного рішення.

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Зазначається, що коли це не допомогло, блогерка почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім`ї.

Наразі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

За даними ЗМІ, мова йде про блогера і телеведуча Олену Лоран.

Як повідомлялося, раніше на Київщині правоохоронці попередили викрадення дитини Лоран, за її викуп хотіли $200 тисяч.

Потім Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для осіб, які хотіли викрасти дитину у цієї блогерки.