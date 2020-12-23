ВАКС продовжив Микитасю домашній арешт іще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президентові державної будівельної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВАКС у Фейсбуці.

“У середу, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президентові державної будівельної корпорації «Укрбуд». Підозрюваному заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00”, - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний зобов’язаний: носити електронний засіб контролю (браслет); прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Термін дії ухвали - до 23 лютого 2021 року включно.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації «Укрбуд» Максима Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії.

За даними слідства, ГУ Нацгвардії та компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

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На початку грудня ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення суд ухвалив з огляду те, що Микитась пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

Зокрема, НАБУ 2 грудня поінформувало, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більш як 81 млн грн.

Раніше у цьому ж провадженні з Микитася стягнули заставу у розмірі 30 млн за порушення обов’язків.