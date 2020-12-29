НАБУ вважає, що на Микитася можуть тиснути як на викривача корупції

У Національному антикорупційному бюро України висловлюють занепокоєння, що справу Нацполіції щодо експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася можуть використовувати для тиску на нього як викривача корупції у вищих ешелонах влади.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторінці НАБУ у Фейсбуці.

"Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності", - заявляють у відомстві.

Як наголошують у НАБУ, вони не володіють інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили про підозру Микитасю.

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У бюро вважають, що відеоматеріали, викладені у публічному доступі, не містять достатніх відомостей для відповідних висновків.

"Водночас, хочемо нагадати, що згаданий екснардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність через незаконні рішення: втаємничену необґрунтовану зміну прокурорів у провадженні, рішенням суддів із порушенням підсудності, зміну підслідності у справі", - заявляють у бюро.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразіТатаров відсторонений від виконання службових обов’язків.

Подання САП про обрання запобіжного заходу Татарову перебуває у Вищому антикорупційному суді.