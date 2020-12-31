Микитась і адвокати не з’явилися до суду

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю і пішов до нарадчої кімнати для розгляду клопотання щодо застосування примусу до Микитася, оскільки той не з’явився на засідання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд продовжує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Микитася Максима Вікторовича після розгляду заявленого відводу», - оголосила суддя у справі.

Секретар суду повідомив, що на судове засідання з’явилися прокурори, проте підозрюваний Микитась та його захисники "повідомлялися належним чином про дату та час судового засідання, проте на судове засідання не з’явилися".

Зважаючи на це і те, що прокурори не володіють інформацією про перебування підозрюваного, сторона обвинувачення заявила клопотання про застосування до підозрюваного примусового приводу в зал судового засідання.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати розглядати заявлене клопотання.

Як повідомлялося, 30 грудня суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

8 грудня на паркуванні супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких - лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тис. дол.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що правоохоронці проситимуть для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні покази на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.