Микитасю сьогодні не обрали запобіжний захід - захист заявив про відвід судді

Шевченківський районний суд міста Києва переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Подання даної заяви про відвід слідчого судді унеможливлює подальший розгляд справи. Така заява була передана на авторозподіл. Орієнтовно дана заява буде розглянута завтра о дев’ятій годині в цьому ж приміщенні», - сказала суддя у справі Наталія Аббасова.

Під час засідання, де був присутній Микитась, його адвокати зазначили, зокрема, що матеріали клопотання містять близько 600 сторінок, для того, щоб лише прочитати їх, необхідно 12 годин, натомість суддя не надала для ознайомлення з ними навіть належних трьох годин. Також захисники висловили думку, що в матеріалах справи як доказ поліції присутнє листування щодо викрадення людини, яке може містити підробки.

Після того, як сторона захисту заявила дев’ять клопотань, проте суддя відмовила у задоволенні їх усіх, адвокати заявили про наявність обставин, які викликають сумніви в неупередженості слідчого судді й попросили оголосити перерву, аби підготувати заяву, в якій викласти всі доводи, що не дають права слідчому судді розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.

Як повідомляв Укрінформ, засідання у справі Микитася 30 грудня спочатку було призначено на 14:00, але розпочалося о 17:00.

У поліції також заявляли, що засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю перенесли через його ухилення від отримання повістки.

Водночас, після початку засідання один із адвокатів Микитася попросив суд про перерву для ознайомлення з матеріалами клопотання щодо запобіжного заходу. Суддя дала дві години на ознайомлення з матеріалами клопотання - засідання відновилося після 19:20.

Раніше у НАБУ висловлювали занепокоєння, що справу Нацполіції щодо експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася можуть використовувати для тиску на нього як викривача корупції у вищих ешелонах влади.

8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких - лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тис. дол.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що правоохоронці проситимуть для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.