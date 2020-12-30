Поліція шукала Микитася, а він прийшов у суд

Шевченківський районний суд міста Києва розпочав судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Підозрюваний разом зі своїми двома захисниками вже з’явився у суді, передає кореспондент Укрінформу.

Також у засіданні присутні представники обвинувачення.

Суддя у справі - Наталія Аббасова.

У поліції раніше заявляли, що засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю перенесли через його ухилення від отримання повістки.

«Правоохоронці не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. Окрім того, під час обшуків та при оголошенні підозри інтереси фігуранта представляли двоє захисників: під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший – на телефонні дзвінки не відповідає», - заявляли у відомстві.

Повідомлялося, що поліцейським, які прибули до місця проживання фігуранта, дружина Микитася сказала, що його вдома немає.

Перевірити цю інформацію правоохоронці не мали можливості, адже підстав для примусової перевірки помешкання у них не було. Однак, згідно із офіційними даними щодо місцезнаходження електронного браслета, який було застосовано до фігуранта на термін домашнього арешту, його координати відповідали місцю проживання підозрюваного, що свідчило про його ухилення від отримання повістки суду для прибуття на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу.

Водночас у відомстві повідомили, що судове засідання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу слідчим суддею перенесене і відбудеться о 17:30 у Шевченківському суді Києва за адресою: вулиця Дегтярівська, 31-А.

Раніше у суді повідомляли, що це засідання було призначено на 14:00.

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Після початку засідання один із адвокатів Микитася попросив суд про перерву для ознайомлення з матеріалами клопотання щодо запобіжного заходу.

Суддя дала дві години на ознайомлення з матеріалами клопотання - засідання має відновитися після 19:20.

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Як повідомлялося, 29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що правоохоронці проситимуть для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у Нацполіції наголосили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

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8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.