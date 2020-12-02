НАБУ виклало листування і документи у справі про заволодіння 81 мільйоном Нацгвардії

НАБУ опублікувало деталі перемовин між фігурантами у справі заволодіння більше 81 млн грн Національної гвардії, а саме - у епізоді про внесення недостовірних даних до експертизи.

Як передає Укрінформ, ця інформація опублікована на сайті НАБУ.

«(Тут – ред.) наведено хронологію подій та перемовин учасників злочину», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НАБУ виклало інформацію щодо подій від 4 липня 2017 року, коли, за інформацією відомства, учасники злочину визначили, які дані мають бути визначені експертизою.

«Для того, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн, експосадовець ДК «Укрбуд» наголошує на необхідності надання інформації про зменшений відсоток готовності житлового комплексу. Виконавчий директор ТОВ, у свою чергу, підтверджує можливість надання будь-якої довідки», - уточнюється у повідомленні.

Згодом, 10 липня 2017 року, як зазначають у НАБУ, виконавчий директор ТОВ та заступник гендиректора з правових питань ТОВ обговорюють питання підготовки необхідної для експертизи довідки для обраного ТОВ.

«При цьому заступник гендиректора надсилає непідписаний примірник адресованого слідчому клопотання експерта», - повідомили у відомстві.

Потім, повідомляючи про події від 7 до 19 липня 2017 року, у НАБУ зазначили, що експосадовець ДК «Укрбуд» та виконавчий директор ТОВ обговорюють необхідність відображення в довідці обраного ТОВ інформації щодо готовності незавершеного будівництва на рівні 52%, що не відповідає реальному стану будівництва.

«Варто зазначити, що у матеріалах провадження, які були надані слідчим до експертної установи, наявна довідка, видана у червні 2016 року, про готовність будівництва на 64%», - поінформували у НАБУ.

Інформуючи про події 24 липня 2017 року, у антикорупційному бюро уточнили, що експосадовець ДК «Укрбуд» після отриманого проєкту довідки звернувся до виконавчого директора ТОВ з проханням внести правки у текст довідки, а той, в свою чергу, погодився та надіслав фото довідки зі змінами.

«03.08.2017. Експосадовець ДК «Укрбуд» за день до видання висновку експерта надсилає екснародному депутату зображення з попереднім рукописним розрахунком різниці у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва», - повідомили у відомстві.

Далі, інформуючи про переписку 4 червня 2017 року, у НАБУ зазначили, що було видано довідку судової оціночно-будівельної експертизи із зазначенням всіх раніше обумовлених відомостей.

«Варто зазначити, що у висновку експерта від 04.08.2017 за основу розрахунків буде взято інформацію обраного ТОВ про готовність об’єкта досліджень саме на рівні 52%, як і було домовлено», - уточнили у антикорупційному відомстві.

У НАБУ, інформуючи про переписку 31 жовтня 2017 року, зазначили, що після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу у Нацполіції, експосадовець ДК «Укрбуд» повідомив про це виконавчому директору ТОВ, і також він наголосив на необхідності з метою ухилення від відповідальності пришвидшити передачу квартир НГУ на суму 7 млн грн, тобто виведеної за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

2 листопада 2017 року експосадовець ДК «Укрбуд» робив уточнення у виконавчого директора ТОВ про підписання акту передачі квартир для НГУ.

Окремо, говорячи про події 30 листопада 2017 року, у НАБУ зазначили, що експосадовець ДК «Укрбуд» надсилає посадовиці ТОВ зображення фото сторінок паспорта заступника директора ДНДЕКЦ та дає вказівку оформити на нього машиномісце зі 100% знижкою.

У НАБУ поінформували, що експосадовець також уточнював, що згоду на ці дії надав екснардеп.

Загалом, у заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 млн грн підозрюються вісім осіб: розслідування завершене, сторона захисту наразі ознайомлюється з матеріалами справи.

Після отримання нових доказів було виділено й вказаний епізод, інформують у відомстві.

У НАБУ нагадали, що 1 грудня 2020 року НАБУ і САП повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екснардепу, екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ (мається на увазі Максим Микитась – ред.), який, за їх даними, підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Також у відомстві нагадали, що 30 листопада 2020 року про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ).

Слідство встановлює інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі заволодіння майном Національної гвардії - посадовцю експертної установи МВС у вигляді арешту з альтернативою застави в розмірі 1 млн грн.