Суд доручив поліції примусово доставити Микитася на засідання

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення примусово доставити експрезидента компанії "Укрбуду" Максима Микитася на судове засідання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення суд ухвалив 31 грудня, задовольнивши клопотання прокурора.

"Слідчий суддя ухвалив: здійснити привід підозрюваного Микитася Максима Вікторовича на 13-ту годину 31 грудня 2020 року. Виконання ухвали доручити слідчому управлінню ГУ Національної поліції у місті Києві", - оголосила суддя.

У четвер, 31 січня Микитась, якому мали обирати запобіжний захід, не з'явився на судове засідання. У зв'язку з цим прокурор оголосив клопотання про застосування до нього примусового приводу.

Як повідомлялося, 30 грудня суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

Микитасю обирають запобіжний захід у справі про замовлення викрадення столичного юриста.

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Зокрема, за версією слідства, 8 грудня на паркуванні супермаркету в Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Микитасю не пов'язано із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні покази на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.