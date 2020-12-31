Суд доручив поліції примусово доставити Микитася на засідання
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення суд ухвалив 31 грудня, задовольнивши клопотання прокурора.
"Слідчий суддя ухвалив: здійснити привід підозрюваного Микитася Максима Вікторовича на 13-ту годину 31 грудня 2020 року. Виконання ухвали доручити слідчому управлінню ГУ Національної поліції у місті Києві", - оголосила суддя.
У четвер, 31 січня Микитась, якому мали обирати запобіжний захід, не з'явився на судове засідання. У зв'язку з цим прокурор оголосив клопотання про застосування до нього примусового приводу.
Як повідомлялося, 30 грудня суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.
Микитасю обирають запобіжний захід у справі про замовлення викрадення столичного юриста.
Зокрема, за версією слідства, 8 грудня на паркуванні супермаркету в Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.
29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.
Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Микитасю не пов'язано із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.
1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні покази на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.
За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.