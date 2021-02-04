Татаров каже, що ВАКС не зобов'язував скасувати рішення про передачу його справи СБУ

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров стверджує, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не приймала рішення щодо зобов'язання Генерального прокурора скасувати рішення про передачу його справи до СБУ.

Про це він написав на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Деякі ЗМІ повідомили, що Апеляційна палата ВАКС зобов’язала Генерального прокурора скасувати рішення про передачу сфальсифікованої справи (щодо) знижки на паркінг до СБУ. Це чергова маніпуляція. Такого рішення суд не приймав", - заявив заступник керівника ОП.

Раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила про зупинення рішенняПечерського райсуду від 14 грудня 2020 року, яким справу щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова забрали з НАБУ.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс Генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ поширило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Своєю чергою Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.