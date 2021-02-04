ВАКС зупинив рішення суду, яким справу Татарова забрали з НАБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення Печерського райсуду від 14 грудня минулого року, яким справу щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова забрали з НАБУ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що 4 лютого в Апеляційній палаті ВАКС відбулося судове засідання у справі №757/55167/20-к щодо розгляду апеляційних скарг на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду міста Києва від 14 грудня 2020 року, якою було частково задоволено скаргу на бездіяльність генерального прокурора у рамках кримінального провадження №52020000000000655.

“У судовому засіданні суд задовольнив клопотання одного з підозрюваних про поновлення йому строку на апеляційне оскарження зазначеної ухвали. У зв’язку з цим колегія суддів зупинила виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2020 до прийняття Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду в цій справі одного з рішень, передбачених ч. 3 ст. 407 КПК, чи іншого рішення по суті розгляду апеляційних скарг прокурора, захисника і підозрюваного та набрання відповідним рішенням законної сили”, - йдеться у повідомленні.

У Апеляційній палаті ВАКС уточнили, що у зв’язку з тим, що ДБР не надано матеріалів справи, витребуваних ухвалою від 14 січня 2021року, судове засідання було відкладено до 13:00 10 лютого 2021 року.

Зокрема, суд повторно зобов’язав уповноважених осіб ДБР надати Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду їх та роз’яснив, що невиконання ухвали має наслідком притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

“Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та в частині вирішення питання щодо поновлення строку на апеляційне оскарження може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців із дня її проголошення, в іншій частині ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає”, - зазначили в судовій установі.

За даними ЗМІ та сайту відкритого реєстру національних публічних діячів України pep.org.ua, справа за номером №52020000000000655 стосується заступника голови ОП Олега Татарова.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс Генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ розповсюдило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

У свою чергу , Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.