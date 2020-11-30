У «Слузі народу» назвали умову виплати COVID-допомоги з наступного тижня

Виплати підприємцям та найманим працівникам можуть розпочатися вже наступного тижня, і для цього парламент має ухвалити пакет із трьох президентських законопроєктів про підтримку бізнесу.

Про це, передає Укрінформ, під час брифінгу заявив перший заступник голови парламентської фракції «Слуга Народу», голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії.

«Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо пакет із трьох президентських законопроєктів до порядку денного сесії та проголосуємо за них вже цього тижня, наприклад, у п’ятницю. Із тим, щоб до понеділка Президент разом із Головою Верховної Ради їх підписали. Тоді з наступного тижня зможемо почати виплати підприємцям та іншим категоріям громадян. Багато хто вже зачекався на допомогу», – заявив Корнієнко.

Водночас політик відзначив: "Важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до можливого посилення карантинних обмежень".

За словами Корнієнка, вже цього тижня уряд має надати українцям детальну інформацію про терміни та конкретні обмеження, які можуть запровадити в грудні. Ці дані депутати сподіваються почути в п’ятницю під час години запитань до уряду в парламенті.

Як повідомлялось, ініціативи глави держави передбачають: 8 тисяч гривень допомоги ФОПам та найманим працівникам, які можуть потрапити під закриття через карантин; 8 тисяч гривень для роботодавців на кожного працівника, робочий час якого скорочено; податкові канікули для 200 тисяч ФОПів 1-ї групи та компенсація витрат на ЄСВ за працівників.

Також працюватимуть кредитна програма «5-7-9» та «дитячі» виплати ФОПам по 2 тисячі гривень на кожну дитину.