Заступник глави МКІП передав телеканалу Донеччини документальні фільми про історію України

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко передав телеканалу "Донеччина TV" документальні фільми про історію України та сучасну російсько-українську війну.

Це сталося під час засідання круглого столу "Розвиток та захист інформаційного простору в умовах російсько-української війни", яке відбулося у Краматорську, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної держадміністрації.

Як зазначили в ОДА, вже незабаром глядачі телеканалу зможуть побачити стрічки: "Семенівка 5 травня" – про героїзм українського спецпідрозділу у травні 2014 року; "Скарби Нації" – дослідницьку роботу про унікальні місця та знахідки України; документальний серіал "Доленосний 1918: від Незалежності до Злуки"; "АТОбайки" – про війну та людські історії.

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Телеканал "Донеччина TV" доступний глядачам у Донецькій області у кабельних мережах, у супутнику - по всій Україні, в тому числі й на тимчасово непідконтрольній території.

Заступник міністра культури запевнив, що МКІП й надалі буде працювати над тим, щоб мешканці тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей могли мати доступ до українського контенту.

Фото: пресслужба Донецької обласної держадміністрації