МКІП планує у жовтні оголосити пітчинг патріотичних телесеріалів

Міністерство культури та інформаційної політики планує у жовтні 2020 року оголосити про початок конкурсного відбору проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надаватиметься державна фінансова підтримка.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Офіційне оголошення про прийом заявок для участі у конкурсному відборі буде розміщено орієнтовно з 9 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, забезпечення об’єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору проєктів здійснюватиме Експертна рада з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, створена при МКІП.

Організаційне забезпечення проведення конкурсного відбору та прийом заявок для участі у конкурсному відборі здійснюватиме Міністерство культури та інформаційної політики.

Конкурсний відбір проводитиметься відповідно до Порядку проведення відбору телевізійних серіалів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затвердженого наказом МКІП 4 вересня 2020 року № 2089, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за № 940/35223, що набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення, що заплановано на 9 жовтня ц.р.