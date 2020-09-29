Проєкт серіалу "Мишко та Місячна Дзвінка" бере участь у Kids Kino Industry 2020

Проєкт українського анімаційного серіалу «Мишко та Місячна Дзвінка» бере участь в одному з найбільших європейських форумів, що спеціалізується на виробництві дитячого контенту, – Kids Kino Industry 2020 у Варшаві (Польща).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Проєкт другого сезону «Коли сходить Місяць», який відібрали до пітчингу Kids Kino Industry 2020, – це продовження циклу фільмів про хлопчика Мишка і дівчинку Місячну Дзвінку, які було профінансовано Держкіно у 2014 і 2016 роках», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Мишко та Місячна Дзвінка» – це пригодницький серіал для дітей дошкільного віку, виконаний у техніці 2D. Він створюється за мотивами збірки оповідань письменниці Наталі Гузєєвої («Капітошка», «Як Петрик П’яточкин слоників рахував», «23 образи Петрика П’яточкина»). Разом із нею над новими 12-ма епізодами працюють сценарист Антон Базелінський та режисерка Людмила Ткачикова, над виробництвом серіалу працює анімаційна студія «Студіо КАПІ».

У межах підготовки до Kids Kino Industry студія отримала низку консультацій від фахівців, після чого було ухвалено рішення кардинально змінити візуальну складову серіалу.

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«Наші персонажі дуже змінилися. Експертна група Cartoon Forum 2020, що консультувала нас останні кілька місяців, підштовхнула нас до цього рішення. Ми прагнемо вийти на європейський анімаційний ринок, зробити нашу країну видимою на ньому. Тож, гадаємо, ми зробили крок у правильному напрямку. І сподіваємось, що оновлені герої прийдуться до душі як українській аудиторії, так і європейській», - коментує продюсер «Студіо КАПІ» Михаль Маргуліс.

Kids Kino Industry у Варшаві, який цьогоріч триватиме онлайн з 29 вересня по 2 жовтня, є професійним майданчиком, який надає можливість представникам анімаційної галузі обмінюватися ідеями, досвідом та розвивати нові проєкти для дітей. Зокрема, йдеться про можливість знайти фінансування, потенційних спів продюсерів, дистриб’юторів, агентів з продажу, компаній-бродкастерів. Раніше проєкт серіалу «Мишко та Місячна Дзвінка» також взяв участь у Cartoon Forum 2020, який 14 - 17 вересня відбувся у Тулузі (Франція).

Фото: Держкіно