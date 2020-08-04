Український проєкт відібрали на найбільший анімаційний форум Європи

Проєкт українського анімаційного серіалу «Мишко та Місячна Дзвінка», що створюється за підтримки Держкіно, відібрали до участі у найпрестижнішому ринку європейських анімаційних проєктів Cartoon Forum 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Над виробництвом сімейного комедійного і пригодницького серіалу «Мишко та Місячна Дзвінка», виконаного у техніці 2D для дітей дошкільного віку, працює анімаційна студія «Студіо КАПІ». Серіал створюється за мотивами збірки оповідань письменниці Наталі Гузєєвої («Капітошка», «Як Петрик П’яточкин слоників рахував», «23 образи Петрика П’яточкина»)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що новий сезон «Коли сходить Місяць» – це продовження циклу фільмів про хлопчика Мишка і Місячну Дзвінку, які було профінансовано Держкіно України у 2014 і 2016 роках. Разом із авторкою над 12-ма епізодами працюють сценарист Антон Базелінський та режисер Людмила Ткачикова.

Cartoon Forum 2020 відбудеться 14 - 17 вересня у Тулузі, Франція.

Cartoon Forum відбувається з 1990 року. Він дає можливість продюсерам анімаційних серіалів проводити пітчингові сесії заздалегідь відібраних телепроєктів, знайти міжнародних партнерів та заручитися фінансовою підтримкою. За час існування Cartoon Forum понад 814 відібраних проєктів загальним бюджетом 2,81 мільярда євро забезпечили собі фінансування і перебувають у виробництві або транслюються по світу.