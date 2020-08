Два конкурси та дев'ять програм: Київський фестиваль короткометражного кіно стартує 5 серпня

Дев’ятий Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів відбудеться 5-9 серпня у кінотеатрі “Київська Русь” та онлайн-форматі.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

“Цьогорічний KISFF — це мікс з онлайн та офлайн-подій. Без звичних черг на вході, обіймів та вечірок. Тільки 12 показів у кінотеатрах та стрімінгові трансляції на сайті фестивалю. Усі обговорення відбудуться в онлайн-форматі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через карантин вирішено провести KISFF 2020 у великій залі кінотеатру "Київська Русь", що буде заповнена на 25%. Доступними будуть лише 300 місць, самих показів буде тільки два на день, а перерви між сеансами - тривалими, аби не створювати натовп і не ризикувати здоров’ям глядачів.

Цьогорічний фокус KISFF — "Less is more". Фестиваль розкриє теми екологічних загроз, глобального споживання, перевиробництва та джентрифікації.

У "Київській Русі" фестиваль представить міжнародний та український конкурси, програми Анімаційне божевілля, Midnight Sexy Shorts, Out&Proud. "Less is more: Жодних зв'язків" від швейцарської кураторки Дельфін Жаннаре, "Cinema Love", що народилася з туги за кінотеатрами на карантині, "together:apart" про досвід самоізоляції, а також ретроспективу канадського аніматора Теодора Ушева.

Онлайн KISFF презентує ще чотири програми: "Квір-анімацію" та Fem Riot, присвячену проблемам екології "Less is more: Здичавіле майбутнє" й "Less is more: Те, що має значення" - програму, що заторкує тему емоційної близькості та людяності. Онлайн-частина фестивалю буде доступною безкоштовно по всій Україні за реєстрацією.

Доступ до фестивалю буде можливий лише з дотриманням усіх обов’язкових рекомендацій МОЗ.

Відповіді на найпопулярніші питання стосовно правил відвідування фестивалю, заходів безпеки та проведення онлайн-показів - на сайті KISFF у розділі F.A.Q.

Програма та квитки - за посиланням.

Фестиваль проходить за підтримки посольств Канади та Швейцарії в Україні, Гете-Інституту, Австрійського культурного форуму, Державного агентства України з питань кіно та міжнародної організації Movies That Matter.

Фото: kisff.org