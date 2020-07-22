Київський фестиваль короткометражного кіно анонсував 12 прем'єр

У столичному кінотеатрі "Київська Русь" пройде Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Кінотеатр «Київська Русь» зовсім скоро розпочне свою фестивальну діяльність: із 5 до 9 серпня тут триватиме Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з дотриманням протиепідемічних заходів, кількість офлайн показів скоротилася до 12 прем’єр із заповненістю зали на 25% – доступними будуть лише 300 місць для кожного сеансу.

Покази відбуватимуться двічі на день із великою перервою, аби уникнути великого скупчення людей. Решта сеансів, стрімінгові трансляції, обговорення та зустрічі триватимуть в онлайн форматі.

Із розкладом та програмою можна ознайомитися на сайті фестивалю: https://www.kisff.org/ .

Фото: kisff.org