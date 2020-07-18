Сценарист "Твін Пікса" проллє світло на вбивство Лори Палмер

Один з сценаристів культового серіалу "Твін Пікс" Марк Фрост готує документальний фільм про реальне вбивство, яке надихнуло його на історію Лори Палмер.

Про це повідомляє Dazed.

"Реальне вбивство, яке надихнуло культове класичне телешоу Девіда Лінча "Твін Пікс", стане предметом нового документального фільму", - йдеться у повідомленні.

Проєкт отримав назву «Білява, красива і мертва: Загадкове вбивство, яке надихнуло на створення „Твін Пікса“».

Кінострічка проллє світло на вбивство двадцятирічної Гейзел Дрю у Санд Лейк, штат Нью-Йорк, влітку 1908 року.

Режисером документалки виступить Бенджамін Альфонсі.

"Я сподіваюся, що цей документальний фільм дасть їй (Гейзел - ред.) голос на екрані, якого у неї не було в реальному житті", - сказав Альфонсі.