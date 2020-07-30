Які фільми покаже "Відкрита ніч": фестиваль оголосив програму

Кінофестиваль "Відкрита ніч. Дубль 23", що відбудеться в режимі онлайн з 12 по 16 серпня на сайті фестивалю, оголосив програму.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

“Відповідно до державних регламентацій, пов’язаних із карантином, команді кінофестивалю довелося переглянути формат проведення "Відкритої Ночі. Дубль 23", який традиційно проходить впродовж однієї літньої ночі з центральним майданчиком у Києві. У 2020 році кіноогляд відбудеться в режимі онлайн з 12 по 16 серпня на сайті фестивалю”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до професійного журі фестивалю цього року були запрошені: Наталія Лібет — кінопродюсерка, членкиня Української кіноакадемії; Антоніо Лукіч — режисер, автор фільму "Мої думки тихі"; Ірина Мак — актриса театру Драми і Комедії на лівому березі Дніпра; Анна Мачух — співзасновниця та виконавча директорка Української кіноакадемії; Вадим Ільков — лауреат кінопремії "Золота Дзиґа" у номінації "Найкраща операторська робота"; Микита Лиськов — переможець кінофестивалю "Відкрита ніч. Дубль 22" у 2019 році, режисер анімаційного кіно.

Цього року на конкурс "Відкритої Ночі" було подано 94 стрічки, що є достатньо великою цифрою в умовах майже повної відсутності зйомок у березні–травні через карантин. До офіційної програми фестивалю у 2020 році увійдуть конкурсні та позаконкурсні програми, що включають нові фільми як режисерів-дебютантів, так і відомих митців.

Усі фільми, що братимуть участь у конкурсі, змагатимуться за дві фінансові нагороди. Головна нагорода фестивалю становить 100 000 гривень, наданих генеральним партнером - Райффайзен Банком Аваль. Друга фінансова нагорода – це кошти, зібрані у "Фонді взаємодопомоги". Головного переможця фестивалю та приз розміром 100 000 грн визначатиме журі. Приз у 100 000 гривень наразі є одним із найбільших для короткого метру в Україні.

Фільм, який виграє кошти, зібрані у "Фонді взаємодопомоги", цього року визначатиме глядач шляхом голосування на сайті фестивалю. У конкурсі глядацького голосування беруть участь усі стрічки – ігрові, анімаційні та позаконкурсні.

Ігровий конкурс: "#LIKE4LIKE", реж. Сергій Мисак (2020); "Великдень", реж. Валерій Гриша (2020); "Дідусь", реж. Іван Анучін (2019); "Зловмисник", реж. Валерій Шевченко (2020); "Тумани", реж. Володимир Бакум (2020); "Шпілі-вілі", реж. Іван Шоха (2020).

Анімаційний конкурс: "7010 П", реж. Лар’я Косякевич (2020); "Потьмара Анни", реж. Даниіл Пінько (2019); "Прізвище в кишені", реж. Степан Коваль (2020); "Невгамовні", реж. Святослав Гуцуляк (2018); "Історія України за 5 хвилин", реж. Сашко Даниленко (2019).

Поза конкурсом: "2014", реж. Ганна Гладка, Мирослава Трофимчук (2020); "Fomo", реж. Владислав Красінський (2019); "Зелений дім", реж. Валерій Гриша (2019); "Козак Варвара та Дніпро", реж. Надія Лімова (2019); "Невидима колекція", реж. Андріана Ярмонова (2019); "Так мут співати", реж. Анна Ютченко, Діана Горбань (2020).

У межах позаконкурсної програми відбудеться спеціальний показ фільму "Анна" (реж. Декель Беренсон), створений у копродукції Ізраїлю, України та Великої Британії. Світова прем'єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72 Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона в основній конкурсній програмі змагалася за Золоту пальмову гілку як найкращий короткометражний фільм.

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На окрему увагу заслуговує ретроспективна програма. Карантин дав можливість команді фестивалю здійснити власну ревізію 22-річної історії "Відкритої Ночі". Тому цього року, окрім самих фільмів, команда готує сюрприз для глядачів - спеціальні інтерв’ю з авторами фільмів, чиї стрічки увійдуть до ретроспективи.

Детальна інформація про фільми на сайті фестивалю у розділі “Програма”.