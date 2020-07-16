У Києві стартували зйомки комедії Аліни Бухтіярової "Бурштинові копи"

У Києві 15 липня розбили тарілку з нагоди початку зйомок повнометражної комедії Аліни Бухтіярової «Бурштинові копи».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Стрічку на урочистостях представили продюсери картини – директор телеканалу НЛО TV Іван Букрєєв та керівник студії «Мамахохотала» Іван Мелашенко, режисерка фільму Аліна Бухтіярова та актори стрічки – Євген Янович, Олег Маслюк, Аліна Паш, Дар’я Петрожицька, Олександр Рудинський, Андрій Бурим, Аліса Тункевич", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, команду стрічки з початком зйомок привітала голова Держкіно Марина Кудерчук.

"Вперше дві державні структури – Держкіно та Нацполіція – долучилися разом до створення подібного культурного проєкту. Історії хоробрості та самовіддачі, які є в реальному житті, але які, на жаль, ми не завжди маємо змогу бачити, будуть втілені на великому екрані. Фільм «Бурштинові копи» дасть змогу побачити, як наші поліціянти нас захищають і з якими труднощами їм насправді доводиться стикатися", – сказала вона.

Копродюсер стрічки Іван Букрєєв подякував Нацполіції та Академії внутрішніх справ за підтримку проєкту та курс "молодого бійця" для головних акторів – Євгена Яновича та Олега Маслюка – і зазначив, що фільм має важливу місію: "У нашій комедії, крім пригод і гумору, закладено важливу соціальну складову. Дуже хочеться, щоб нашу поліцію поважали і розуміли, наскільки непростою є служба. Ми спробуємо зробити свій внесок у хороший і правильний імідж поліції".

Другий копродюсер Іван Мелашенко пообіцяв створити справжнє українське кіно про поліціянтів: «Усім відомі популярні фільми - французька комедія "Таксі", американська "Поліційна академія", "Погані хлопці" та інші. Ми ж вирішили створити по-справжньому українське кіно про українських поліціянтів. Хочемо реалізувати культову стрічку, яку будуть цитувати і якою захоплюватимуться. Вважаю, що Україні потрібно більше фільмів, в яких правда і справедливість перемагають, і наші "Бурштинові копи" – саме така стрічка».

Проєкт фільму став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку - 11 млн 625 тис. грн (75% загальної вартості виробництва).

Фільм знімається на замовлення телеканалу НЛО TV за підтримки медіахолдингу «Медіа група Україна», телеканалів «Україна» та НЛО TV, студії «Мамахохотала» та технічно-консультаційної підтримки Національної поліції України, Національної академії внутрішніх справ України. Виробництво Кінокомпанії ТОВ «КіноХіт Ю Ей».

За сюжетом, патрульний Максим (Євген Янович) з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Усе йшло за планом, але журналісти заскочили Максима під час чергування з напарницею в нестатутній ситуації. За це Максима переводять з Києва до селища в житомирських лісах. Там він і його новий напарник Богдан (Олег Маслюк) «переходять дорогу» бурштиновій мафії. Чи зможе Максим знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного Бурштинового Барона? І що має зробити звичайний патрульний, аби кохана його пробачила?

Прем’єра фільму запланована на лютий 2021 року.