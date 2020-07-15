Українсько-британський трилер «Спадок брехні» вже придбали понад 20 країн

Фільм Адріана Бола «Спадок брехні» виробництва Legacy Films і Toy Cinema (копродукція Великобританії та України) покажуть у більш ніж 20 країнах світу. Права на стрічку придбали також Amazon Prime та Apple Plus.

Про це повідомила у Facebook копродюсер фільму Алла Бєлая.

«Друзі, ви всі знаєте, що ми зробили фільм Legacy of lies («Спадок брехні»). Ми були основними продюсерами, збирали фінансування і копродукцію самостійно. Коли ми починали, ми не знали, как працювати… Але ми навчились і перемогли! Навіть в період карантину і кризи фільм забрали більше 20 країн. Подивіться на список нижче, куди продано фільм, і перша прем’єра з Lionsgate у США стартує 28 липня. В Китаї фільм буде прокатувати ФОКС. Амазон і Епл вже взяли фільм на свої платформи. В Азії фільм виходить не тільки на платформах, але й в кінотеатрах», - написала копродюсер. Вона оприлюднила неповний список країн, які на сьогодні придбали фільм, серед них – країни Латинської Америки, США, Канада, Китай, Великобританія, Австралія, Німеччина, Франція, Італія, Японія.

Мисткиня також нагадала, що скоро відбудеться прем’єра стрічки в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, реліз фільму в Україні планується восени 2020 року. На початку березня 2020 року компанія Toy Cinema представила Державному агентству України з питань кіно завершений виробництвом повнометражний ігровий фільм режисера Адріана Бола «Спадок брехні» / Legacy of Lies. Наприкінці травня вийшов міжнародний трейлер фільму.

Події у стрічці розгортаються в Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, змушений знову повернутись у світ шпигунства, щоб захистити молоду українську журналістку Сашу Степаненко, яка просить його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб.

Ролі у фільмі виконують українські та міжнародні зірки Скотт Адкінс (Scott Adkins), Юлія Соболь, Анна Буткевич, Онор Ніфсі (Honor Kneafsey), Мартін МакДугалл (Martin McDougall) та інші.

Режисер та автор сценарію - Адріан Бол. Продюсери – Алла Бєлая та Дмитро Суханов (Україна), Марк Фоліньйо та Грант Бредлі (Велика Британія), Кшиштоф Солек (Польща), Лариса Гутаревич (Україна).

Кінопроєкт спільного виробництва України та Великої Британії «Спадок брехні» / Legacy of Lies став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 17 млн 463 тис. грн. (20 % загальної вартості виробництва).