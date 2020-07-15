"Мої думки тихі" вийдуть восени на HBO Europe

Український фільм «Мої думки тихі» з’явиться на європейській стрімінговій платформі HBO Europe. Реліз планується восени 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

«Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, а й перший український фільм про високого чувака, який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери», - зазначають творці картини.

Як повідомляє у Facebook Держкіно з посиланням на продюсерів стрічки Дмитра Суханова та Аллу Бєлую, контракт міжнародного сейлз агента Reason8 Films (UK) був підписаний ще навесні, але тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами QC компанії HBO.

Фільм розповідає історію про молодого звукорежисера Вадима. Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, він отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» і вирушити у «привабливу Канаду», подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима. Уголовних ролях – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Вперше дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», створений за підтримки Держкіно, було показано 4 липня 2019 року у секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну нагороду журі.

В Україні кінофестивальна прем’єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

У 2019 році фільм отримав також Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категоріях «Відкриття року» (Антоніо Лукіч) та «Найкраща акторка» (Ірма Вітовська-Ванца). У 2020 році стрічка стала лауреатом Національної кінопремії України «Золота Дзиґа» у чотирьох номінаціях - «Найкращий фільм» (реж. Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая), «Найкращий сценарій» (Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко), «Найкраща жіноча роль» (Ірма Вітовська) та «Відкриття року» (Антоніо Лукіч).

Фільм вийшов в кінотеатрах 16 січня 2020 року всього на 91 екрані, проте стрічка протрималась в українському прокаті п’ять тижнів й зібрала 9,4 млн грн.

Крім того, «Мої думки тихі» стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов в прокат у Білорусі українською мовою.

Фото: ДержКіно, Fb