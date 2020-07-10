Український кінопроєкт виграв фінансування від фонду HBF+Europe

Проєкт повнометражного фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука отримав грант у розмірі 53 000 євро в секторі підтримки копродукційних фільмів HBF+Europe: Minority Co-production Support.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Проєкт став одним із 5 переможців з понад чотирьох десятків проєктів з усього світу. Окрім української стрічки, фонд підтримав ще 4 проєкти – з Таїланду, Колумбії, Малайзії та Мексики», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Hubert Bals Fund - це один із найбільш знакових фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно та авторські пошуки режисерів з усього світу. «Памфір» - це п’ята картина серед сучасних українських фільмів, яка заручилась підтримкою цієї структури.

«Підтримка Hubert Bals Fund є знаковою подією для нашого проєкту. Фонд заснований одним із найбільших кінофестивалів світу в Роттердамі, тож, окрім гранту, він надає потужну інформаційну промоцію. Також проєкти, що раніше були підтримані фондом, мають можливість змагатися за нагороду Dutch post-production award, яка становить 50000 євро на етапі завершення виробництва фільму», - коментує продюсер фільму Олександра Костіна.

У фільмі йдеться про порядного сімейного чоловіка, який змушений відмовитися від усіх своїх чеснот заради допомоги родині.

Проєкт «Памфір» 2019 року став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно, а також отримав підтримку Польського інституту кіно (PISF). 2020-го виробництво фільму підтримав також швейцарський фонд Visions Sud Est на суму майже 1,4 млн грн. (50 000 швейцарських франків).

Девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського культурного фонду. Режисер працював над сценарієм в резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

Виробництво фільму здійснює компанія BOSONFILM, продюсер Олександра Костіна, спільно з MADANTS (Польща) та Les Films D’Ìci (Франція).