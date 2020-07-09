Рада з держпідтримки кінематографії обрала переможців 13-го відбору

Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 9 липня затвердила перелік проєктів - переможців Тринадцятого конкурсного відбору, які претендують на державну підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Рада з державної підтримки кінематографії, з огляду на існуючі обсяги бюджетного фінансування, включила до переліку кінопроєктів - переможців Тринадцятого конкурсного відбору за напрямом «Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)» 16 кінопроєктів; за напрямом «Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)» - 7 кінопроєктів», - ідеться в повідомленні.

У списку короткометражних фільмів-дебютів: «Мажорка» (реж. Маргарита Лукіч), «Лалібела» (реж. Анна Морозова), «Ма» (реж. Ганна Гнатенко-Шабалдіна), «Вовчата» (реж. Тетяна Дородніцина), «Сумні портрети» (реж. Віталій Кікоть), «Прощання» (реж. Юрій Марташевський), «Одні» (реж. Валентина Черкашина), «Рак-Самітник – Майстер втечі» (реж. Валерія Кальченко), «Велотренажер» (реж. Олексій Овчаренко), «Ботіночки» (реж. Катерина Лесик), «Світлячки» (реж. Марина Софійчук), «Я сама» (реж. Андрій Хіміч), «Бог простить» (реж. Хачатрян Оганес), «Один білборд біля цвинтаря» (реж. Артур Скоробогатський), «Поламані» (реж. Валерій Гриценко), «Наказ» (реж. Дмитро Громов),

В переліку ігрових повнометражних фільмів-дебютів: «Я і Фелікс» (реж. Ірина Цілик), «Чорнобильський Робінзон» (реж. Сергій Гаврилюк), «Коли нам було 15» (реж. Анна Бурячкова), «Скажи Україна» (реж. Сергій Лисенко), «Подвійний імельман» (реж. Віра Яковенко), «Ля Палісіада» (реж. Філіп Сотниченко), «Самородки» (реж. Ольга Золотарьова).

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Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Рада державної підтримки кінематографії підтримала рішення про укладання контракту на фінансування фільму «Носоріг» режисера Олега Сенцова. Проєкт отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн - це 50% від загального кошторису стрічки.

Як повідомлялося, за результатами оцінювання другого етапу Тринадцятого конкурсного відбору експерти рекомендували ухвалити прохідний бал за напрямом повнометражних дебютів – 39; прохідний бал за напрямом короткометражних дебютів – 40. Продюсерам кінопроєктів - переможців конкурсного відбору рекомендувалося переглянути плани фінансування у бік перенесення частки видатків з 2020 на 2021 рік.