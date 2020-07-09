Асоціація кіноіндустрії оголосила конкурс на участь у лабораторії кіномонтажу

Асоціація кіноіндустрії України за підтримки Українського культурного фонду оголосила конкурсний відбір фільмів для участі у міжнародній Лабораторії кіномонтажу в Україні.

Про це повідомляється на сторінці асоціації у Facebook.

«Лабораторія кіномонтажу в Україні відбудеться з 14 по 18 серпня 2020 року. Дедлайн подачі заявок – 30 липня», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 16 серпня в межах заходу також відбудеться відкрита лекція та дискусія на тему «Доходи та розподіл від міжнародного продажу та дистрибуції» із розкриттям та обговоренням кейсів/практик з міжнародного продажу та дистрибуції.

До участі в конкурсі приймаються українські ігрові повнометражні фільми, які перебувають у монтажно-тонувальному періоді. Відбір проєктів здійснюється відбірковим комітетом First Cut Lab у складі міжнародних експертів під керівництвом Метью Дарраса та Віма Ванакера.

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First Cut Lab – це міжнародна Лабораторія кіномонтажу, до участі в якій лектори та консультанти залучають впливових міжнародних кінопрофесіоналів, серед яких артдиректори та відбірники фестивалів класу «А», дистриб’ютори, міжнародні агенти з продажу, досвідчені продюсери, режисери та режисери монтажу.