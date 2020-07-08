Кінобаза DzygaMDB запускає платну версію
Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.
«За кінопрофесіоналами, що оформили підписку, будуть збережені такі можливості користування сервісом, як оновлення фільмографії, участь у кастингах та пітчингах, пошук контактів кінематографістів», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для тих, хто оформить річну передплату на ресурс, також буде доступна знижка 15% на онлайн-курси школи англійської мови British study.
В Українській кіноакадемії інформують, що з моменту запуску онлайн-база вже нараховує понад 2300 зареєстрованих кінопрофесіоналів, з яких понад 1500 акторів, 238 режисерів, 150 продюсерів, 55 провідних кастинг-директорів та 120 представників компаній продакшенів та кінокомпаній. У базі DzygaMDB містяться дані про більш як 3000 проєктів, зокрема про всі доступні українські стрічки, створені з 1991 року.
«Ми сформували такі ціни на передплату версії DzygaMDB PRO, які дозволяють продовжувати розробку та розвиток ресурсу в майбутньому в інтересах кіноіндустрії. Тож будемо дуже вдячні за підтримку кожному, хто скористається підпискою на версію PRO. Саме підтримка кінематографістів для нас найважливіша, адже без них неможлива галузь як така», - зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії та співзасновниця DzygaMDB Анна Мачух.
Починаючи з липня, партнером ресурсу DzygaMDB стала ProCut School. Кожен користувач, який сплатить за річну передплату на користування ресурсом, отримає знижку 2 тис. гривень на будь-який навчальний курс школи. Детальніше про школу та доступні курси тут.
"Уже в вересні вийде англомовний щомісячний дайджест, що включатиме цікаві для міжнародної спільноти новини наших користувачів та поширюватиметься серед широкого кола наших міжнародних партнерів", - інформують у кіноакадемії.
Платформу DzygaMDB було презентовано спільноті в жовтні 2019 року з метою просування усіх можливостей української відеогалузі у світі та автоматизації складних процесів в галузі, а також створення найбільшої бази даних про кіно-, теле- та відеопроєкти країни і найповнішої бази даних українських професіоналів. Крім того, на платформі періодично проводяться спеціальні активності та конкурси, такі, як “Сценарний пітчинг”, під час котрого продюсери шукають нові ідеї та авторів, а сценаристи пропонують свої ідеї сценаріїв для розгляду.
Засновниці проєкту DzygaMDB - президент Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради Української кіноакадемії та керуючий партнер інвестиційного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко та виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.