Кінобаза DzygaMDB запускає платну версію

Найбільша база даних про аудіовізуальний сектор України DzygaMDB з 8 липня запускає платну версію PRO, доступ до якої розширює функціонал аканта.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«За кінопрофесіоналами, що оформили підписку, будуть збережені такі можливості користування сервісом, як оновлення фільмографії, участь у кастингах та пітчингах, пошук контактів кінематографістів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для тих, хто оформить річну передплату на ресурс, також буде доступна знижка 15% на онлайн-курси школи англійської мови British study.

В Українській кіноакадемії інформують, що з моменту запуску онлайн-база вже нараховує понад 2300 зареєстрованих кінопрофесіоналів, з яких понад 1500 акторів, 238 режисерів, 150 продюсерів, 55 провідних кастинг-директорів та 120 представників компаній продакшенів та кінокомпаній. У базі DzygaMDB містяться дані про більш як 3000 проєктів, зокрема про всі доступні українські стрічки, створені з 1991 року.

«Ми сформували такі ціни на передплату версії DzygaMDB PRO, які дозволяють продовжувати розробку та розвиток ресурсу в майбутньому в інтересах кіноіндустрії. Тож будемо дуже вдячні за підтримку кожному, хто скористається підпискою на версію PRO. Саме підтримка кінематографістів для нас найважливіша, адже без них неможлива галузь як така», - зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії та співзасновниця DzygaMDB Анна Мачух.

Починаючи з липня, партнером ресурсу DzygaMDB стала ProCut School. Кожен користувач, який сплатить за річну передплату на користування ресурсом, отримає знижку 2 тис. гривень на будь-який навчальний курс школи. Детальніше про школу та доступні курси тут.

"Уже в вересні вийде англомовний щомісячний дайджест, що включатиме цікаві для міжнародної спільноти новини наших користувачів та поширюватиметься серед широкого кола наших міжнародних партнерів", - інформують у кіноакадемії.

Платформу DzygaMDB було презентовано спільноті в жовтні 2019 року з метою просування усіх можливостей української відеогалузі у світі та автоматизації складних процесів в галузі, а також створення найбільшої бази даних про кіно-, теле- та відеопроєкти країни і найповнішої бази даних українських професіоналів. Крім того, на платформі періодично проводяться спеціальні активності та конкурси, такі, як “Сценарний пітчинг”, під час котрого продюсери шукають нові ідеї та авторів, а сценаристи пропонують свої ідеї сценаріїв для розгляду.

Засновниці проєкту DzygaMDB - президент Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради Української кіноакадемії та керуючий партнер інвестиційного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко та виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.