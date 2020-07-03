Фільм “Малевич” поїде на кінофестиваль просто неба до Польщі

Документальний фільм Володимира Луцького «Малевич», створений за підтримки Держкіно, візьме участь у міжнародній конкурсній програмі ON ART Film Festival (Польща).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цього року 102 стрічки з усього світу впродовж двох місяців, з 3 липня до 6 вересня, змагатимуться за головні призи фестивалю. Кінопокази просто неба відбуватимуться одночасно в 10 містах Польщі та на культових територіях Національного музею у Варшаві, Королівського парку Лазєнки, Крулікарнського палацу та Королівського замку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Малевич» досліджує українське походження відомого художника Казимира Малевича, вплив української культури на формування його особистості і на його творчість, повертаючи ім’я Малевича в українську культуру.

Стрічку створено у міжнародній копродукції між українською компанією Fresh Production Group (продюсери Олег Щербина, Юлія Чернявська, Євген і Ольга Захарови) та італійською Pilgrim Film (продюсери Андреа Маньяні, Джанпаоло Сміралья, Стефано Бассо і Кіара Барбо) за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури Італії.

On Art Festival організований Фондом розвитку кінематографії (Fundacja Rozwoju Kinematografii), метою якого є просування польської та європейської кінематографії.

Як повідомляв Укрінформ, українсько-італійський фільм «Малевич» вийшов в український прокат 28 лютого. Прем’єра стрічки про видатного українського художника Казимира Малевича, що відбулася 21 лютого, викликала хвилю негативних відгуків у ЗМІ країни-агресора – РФ через визначення «український». Тим часом саме на українському періоді життя сконцентровано увагу творців «Малевича». Місце народження художника в Києві, його подальше зростання в Україні, навчання і ще пізніше – викладання в Академії образотворчого мистецтва – саме на цих питаннях у фільмі зроблено акцент.

Також глядач мав унікальну можливість побачити відтворений на екрані сценарій супрематичного кіно, написаний художником ще в 1930 році, побачити маловідомі архівні кадри з художником, фотографії його картин з додаванням комп’ютерної графіки, почути спогади родичів, а також численних істориків мистецтва, галеристів та архітекторів з України, Польщі, Нідерландів, Білорусі, Франції.

Світова прем’єра фільму “Малевич” відбулася 29 березня у Варшаві.