Фільм “Малевич” поїде на кінофестиваль просто неба до Польщі

Фільм “Малевич” поїде на кінофестиваль просто неба до Польщі

Ілюстрація
Укрінформ
Документальний фільм Володимира Луцького «Малевич», створений за підтримки Держкіно, візьме участь у міжнародній конкурсній програмі ON ART Film Festival (Польща).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цього року 102 стрічки з усього світу впродовж двох місяців, з 3 липня до 6 вересня, змагатимуться за головні призи фестивалю. Кінопокази просто неба відбуватимуться одночасно в 10 містах Польщі та на культових територіях Національного музею у Варшаві, Королівського парку Лазєнки, Крулікарнського палацу та Королівського замку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Малевич» досліджує українське походження відомого художника Казимира Малевича, вплив української культури на формування його особистості і на його творчість, повертаючи ім’я Малевича в українську культуру.

Стрічку створено у міжнародній копродукції між українською компанією Fresh Production Group (продюсери Олег Щербина, Юлія Чернявська, Євген і Ольга Захарови) та італійською Pilgrim Film (продюсери Андреа Маньяні, Джанпаоло Сміралья, Стефано Бассо і Кіара Барбо) за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури Італії.

On Art Festival організований Фондом розвитку кінематографії (Fundacja Rozwoju Kinematografii), метою якого є просування польської та європейської кінематографії.

Як повідомляв Укрінформ, українсько-італійський фільм «Малевич» вийшов в український прокат 28 лютого. Прем’єра стрічки про видатного українського художника Казимира Малевича, що відбулася 21 лютого, викликала хвилю негативних відгуків у ЗМІ країни-агресора – РФ через визначення «український». Тим часом саме на українському періоді життя сконцентровано увагу творців «Малевича». Місце народження художника в Києві, його подальше зростання в Україні, навчання і ще пізніше – викладання в Академії образотворчого мистецтва – саме на цих питаннях у фільмі зроблено акцент.

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Також глядач мав унікальну можливість побачити відтворений на екрані сценарій супрематичного кіно, написаний художником ще в 1930 році, побачити маловідомі архівні кадри з художником, фотографії його картин з додаванням комп’ютерної графіки, почути спогади родичів, а також численних істориків мистецтва, галеристів та архітекторів з України, Польщі, Нідерландів, Білорусі, Франції.

Світова прем’єра фільму “Малевич” відбулася 29 березня у Варшаві.

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