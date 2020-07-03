Фільм «Порядна львівська пані» здобув нагороду кінофестивалю в Італії

Ігровий короткометражний фільм Наталі Пасеницької «Порядна львівська пані» отримав нагороду за найкращий акторський склад (приз PRESS AWARD) 6-го Gulf of Naples Independent Film Festival (Неаполь, Італія), що відбувся 8 - 12 червня в онлайн-форматі.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Gulf of Naples Independent Film Festival – це міжнародний незалежний кінофестиваль, створений задля популяризації та поширення художніх, авторських та експериментальних фільмів. Завдяки угоді з Easycinema фестиваль продовжує місію з просування незалежного кіно», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Порядна львівська пані» Наталі Пасеницької – це еротична комедія за мотивами однойменної книги української письменниці Люби Клименко. Головна героїня картини – сучасна інтелігентна жінка Пенелопа, яка живе у Львові, працює в архіві. Життя Пенелопи складається за звичною схемою «родина – робота». Все порядно, культурно, чемно і... нестерпно нудно. Втім, одного чудового дня все змінюється…

Проєкт фільму «Порядна львівська пані» став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Автор сценарію стрічки - Марина Меднікова, продюсер – Юрій Мінзянов, кінокомпанія "КРІСТІ ФІЛЬМ".

Ролі виконали Анастасія Карпенко, Володимир Губанов, Олена Лаврова, Олег Сікиринський, Олександр Норчук, Антон Пилипийченко, Андрій Сніцарчук.

Переглянути фільм «Порядна львівська пані» можна на ютуб-каналі Держкіно.