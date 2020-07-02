Трагікомедія "Мир вашому дому!" здобула перемогу на кінофестивалі в США

Стрічка українського режисера Володимира Лерта "Мир вашому дому", створена за підтримки Держкіно, стала фільмом-відкриттям The Treasure Coast International Film Festival (м. Флорида, США) і здобула нагороду за найкращу операторську роботу.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"У номінації "Найкраща операторська робота у повнометражному фільмі" був відзначений оператор-постановник картини Дмитро Яшенков", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт став одним з переможців другого конкурсного відбору Держкіно. Сценарій стрічки створено за п'єсою драматурга Григорія Горіна "Поминальна молитва" на основі збірки творів Шолом-Алейхема "Тев'є-молочар". Продюсери фільму - Юрій Карновський, Марія Каель та Володимир Лерт.

Дія картини відбувається на початку ХХ століття. Тев'є-молочар живе в маленькому селі. Він бідний і вірить, що у його доньок є єдиний шанс уникнути бідності — вдале заміжжя. Тев'є приймає вигідну пропозицію від свата, але у доньок є інший план.

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Прем’єра фільму в Україні відбулась у межах відкриття 47-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Перше фото: kino-teatr.ua