Стрічка Ірини Цілик отримала премію міжнародного кінофестивалю у Чорногорії

Документальна стрічка української режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» отримала премію на міжнародному фестивалі «UnderhillFesta» у Чорногорії.

Про це повідомляє Посольство України в Чорногорії у Facebook.

«Український документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» отримав одну з 4 премій на міжнародному кінофестивалі «Underhill Fest” в Чорногорії як «Спеціальна відзнака міжнародного відбору». Вітаємо режисерку фільма Ірину Цілик та всю команду», - йдеться у публікації.

У стрічці розповідається про сім'ю, яка мешкає в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються. Але попри всі труднощі сім'я залишається дружною і життєрадісною - мама й діти навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Як повідомляв Укрінформ, фільм у лютому отримав нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики на фестивалі «Sundance Film Festival» у США, а також два головних призи Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.



Фото: Embassy of Ukraine in Montenegro/Facebook