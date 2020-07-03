Оприлюднені результати оцінювання проєктів ІІ етапу 13-го пітчингу Держкіно

За результатами відкритих презентацій (пітчингів) члени експертних комісій провели оцінювання кінопроєктів ІІ етапу Тринадцятого конкурсного відбору за напрямами «Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво» та «Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«За результатами оцінювання експертами рекомендовано: за напрямом повнометражних дебютів ухвалити прохідний бал – 39; за напрямом короткометражних дебютів ухвалити прохідний бал – 40; продюсерам кінопроєктів, які переможуть у конкурсному відборі, рекомендується переглянути плани фінансування у бік перенесення частки видатків з 2020 на 2021 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, результати оцінювання кінопроєктів експертами разом із їхніми рекомендаціями буде винесено на розгляд Ради з державної підтримки кінематографії, засідання якої відбудеться 9 липня.