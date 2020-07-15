Український кінопроєкт “Вакуум” отримав нагороду на кінофестивалі у Карлових Варах

Український проєкт повнометражного фільму «Вакуум» режисерки Єлизавети Сміт отримав нагороду Connecting Cottbus Award від MIDPOINT Feature Launch 2020 на індустрійній платформі Eastern Promises Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт "Вакуум" пройшов відбір до ювілейного десятого набору впливової міжнародної сценарної лабораторії MIDPOINT Feature Launch 2020 та увійшов до секції Works in Development – Feature Launch в межах KVIFF Eastern Promises 2020", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Вакуум» на онлайн-пітчингу 7 липня представили продюсерка Олександра Костіна та режисерка й авторка сценарію стрічки Єлизавета Сміт. Журі Connecting Cottbus Award відгукнулось про презентацію майбутньої картини «Вакуум» як про візуально привабливу і рефлексивну цілісну роботу.

За словами Єлизавети Сміт, для якої «Вакуум» є її повнометражним ігровим дебютом, участь у програмі MIDPOINT Feature Launch та міжнародна відзнака, яку отримав проєкт, дають потужний старт на подальший розвиток проєкту.

«Вакуум» розповідає про молоду жінку-археолога, яка дізнається, що її рідний батько, якого вона не бачила 20 років, пропав безвісти. Вона повертається до міста, де виросла, з чітким планом якомога швидше продати квартиру, але минуле і теперішнє неочікувано змінює її плани.

У пресслужбі також повідомили, що до індустрійної платформи Eastern Promises кінофестивалю у Карлових Варах було відібрано 4 українські кінопроєкти, 2 з яких створюються за підтримки Держкіно: проєкт режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» увійшов до секції Works in Progress, проєкт режисерки Марини Вроди «Степне» – до секції Eurimages Lab Project.