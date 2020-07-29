Стала відома програма Венеціанського кінофестивалю-2020
Про це повідомляється на сайті фестивалю.
До основної конкурсної програму входять:
"Між смертю" (In Between Dying), реж. Хілал Байдаров;
"Сестри Макалузо" (Le Sorelle Macaluso), реж. Емма Данте;
"Світ прийдешній" (The World To Come), реж. Мона Фастфолд;
"Новий світовий порядок" (Nuevo Orden), реж. Мішель Франко;
"Коханці" (Lovers), реж. Ніколь Гарсіа;
"Лайла у Хайфі" (Laila in Haifa), реж. Амос Гітай;
"Дорогі товариші!" (Dear Comrades), реж. Андрій Кончаловський;
"Дружина шпигуна" (Wife Of A Spy), реж. Кійоші Куросава;
"Сонячні діти" (Sun Children), реж. Маджид Маджиді;
"Шматочки жінки" (Pieces Of A Woman), реж. Корнель Мундруцо;
"Міс Маркс" (Miss Marx), реж. Сузанна Ніккьяреллі;
"Отче Наш" (Padrenostro), реж. Клаудіо Ноче;
"Ноктюрн" (Notturno), реж. Джанфранко Россі;
"Ніколи більше не піде сніг" (Never Gonna Snow Again), реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт;
"Учень" (The Disciple), реж. Чайтанья Тамхане;
"І завтра весь світ" (And Tomorrow The Entire World), реж. Джулія фон Хайнц;
"Кво вадіс, Аїда?" (Quo Vadis, Aida?), Реж. Ясміла Жбанич;
"Земля кочівників" (Nomadland), реж. Хлоя Чжао.
Позаконкрусна програма «Горизонти»:
"Яблука" (Apples), реж. Крістор Нікоу;
"Третя Світова війна" (La Troisième Guerre), реж. Джованні Алої;
"Віха" (Milestone), реж. Іван Ер;
"Безплідна земля" (The Wasteland), реж. Ахмад Бахрамі;
"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin), реж. Каутер Бен Ханья;
"Хижаки" (I Predatori), реж. П'єтро Кастеллітто;
"Основний напрямок" (Mainstream), реж. Джіа Коппола;
Genus Pan, реж. Лав Діас;
Zanka Contact, реж. Ісмаель Ель Іраки;
"Війна і мир" (Guerra E Pace), реж. Мартіна Паренти, Массімо Д'Анольфі;
"Ніч королів" (La Nuit Des Rois), реж. Філіп Лакоте;
"Піч" (The Furnace), реж. Родерік Маккей;
"Необережний злочин" (Careless Crime), реж. Шахрам Мокрі;
"Газа, любов моя" (Gaza Mon Amour), реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер;
"Трагічний ліс" (Selva Tragica), реж. Юлене Олайсола;
"Ніде особливо" (Nowhere Special), реж. Уберто Пазоліні;
"Слухай" (Listen), реж. Ана Роша;
"Краще ще попереду" (The Best Is Yet To Come), реж. Ванг Цзин;
"Жовтий кіт" (Yellow Cat), реж. Адільхан Ержанов.
Як повідомляється, журі основного конкурсу цього року очолює актриса Кейт Бланшетт, а головою журі «Горизонтів» виступає французька кінорежисер і сценарист Клер Дені.
77-й Венеціанський кінофестиваль відбудеться на острові Лідо 2-12 вересня.