Стала відома програма Венеціанського кінофестивалю-2020

Організатори Венеціанського кінофестивалю оголосили програму на 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

До основної конкурсної програму входять:

"Між смертю" (In Between Dying), реж. Хілал Байдаров;

"Сестри Макалузо" (Le Sorelle Macaluso), реж. Емма Данте;

"Світ прийдешній" (The World To Come), реж. Мона Фастфолд;

"Новий світовий порядок" (Nuevo Orden), реж. Мішель Франко;

"Коханці" (Lovers), реж. Ніколь Гарсіа;

"Лайла у Хайфі" (Laila in Haifa), реж. Амос Гітай;

"Дорогі товариші!" (Dear Comrades), реж. Андрій Кончаловський;

"Дружина шпигуна" (Wife Of A Spy), реж. Кійоші Куросава;

"Сонячні діти" (Sun Children), реж. Маджид Маджиді;

"Шматочки жінки" (Pieces Of A Woman), реж. Корнель Мундруцо;

"Міс Маркс" (Miss Marx), реж. Сузанна Ніккьяреллі;

"Отче Наш" (Padrenostro), реж. Клаудіо Ноче;

"Ноктюрн" (Notturno), реж. Джанфранко Россі;

"Ніколи більше не піде сніг" (Never Gonna Snow Again), реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт;

"Учень" (The Disciple), реж. Чайтанья Тамхане;

"І завтра весь світ" (And Tomorrow The Entire World), реж. Джулія фон Хайнц;

"Кво вадіс, Аїда?" (Quo Vadis, Aida?), Реж. Ясміла Жбанич;

"Земля кочівників" (Nomadland), реж. Хлоя Чжао.

Позаконкрусна програма «Горизонти»:

"Яблука" (Apples), реж. Крістор Нікоу;

"Третя Світова війна" (La Troisième Guerre), реж. Джованні Алої;

"Віха" (Milestone), реж. Іван Ер;

"Безплідна земля" (The Wasteland), реж. Ахмад Бахрамі;

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin), реж. Каутер Бен Ханья;

"Хижаки" (I Predatori), реж. П'єтро Кастеллітто;

"Основний напрямок" (Mainstream), реж. Джіа Коппола;

Genus Pan, реж. Лав Діас;

Zanka Contact, реж. Ісмаель Ель Іраки;

"Війна і мир" (Guerra E Pace), реж. Мартіна Паренти, Массімо Д'Анольфі;

"Ніч королів" (La Nuit Des Rois), реж. Філіп Лакоте;

"Піч" (The Furnace), реж. Родерік Маккей;

"Необережний злочин" (Careless Crime), реж. Шахрам Мокрі;

"Газа, любов моя" (Gaza Mon Amour), реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер;

"Трагічний ліс" (Selva Tragica), реж. Юлене Олайсола;

"Ніде особливо" (Nowhere Special), реж. Уберто Пазоліні;

"Слухай" (Listen), реж. Ана Роша;

"Краще ще попереду" (The Best Is Yet To Come), реж. Ванг Цзин;

"Жовтий кіт" (Yellow Cat), реж. Адільхан Ержанов.

Як повідомляється, журі основного конкурсу цього року очолює актриса Кейт Бланшетт, а головою журі «Горизонтів» виступає французька кінорежисер і сценарист Клер Дені.

77-й Венеціанський кінофестиваль відбудеться на острові Лідо 2-12 вересня.