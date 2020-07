Телепремія "Еммі" оголосила номінантів

Головна телевізійна премія США "Еммі" оголосила номінантів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможці "Еммі" стануть відомі 20 вересня 2020 року, коли у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі відбудеться вже 72-а за рахунком церемонія вручення премії. Її ведучим стане відомий американський актор, комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Серед компаній лідирує Netflix: проєкти стрімінг-сервісу номіновані у 160 категоріях. На другому місці - HBO, який отримав 107 номінацій.

Вперше за премію «Еммі» змагаються проєкти Disney+ («Мандалорець») і Apple TV+ («Ранкове шоу»).

У цілому ж серед серіалів найбільшу кількість номінацій мають «Вартові» - 26. У четвірці лідерів також «Дивовижна місіс Мейзел» (20), «Озарк» і «Спадкоємці» - по 18.

У «Мандалорця», «Суботнього вечора наживо» і «Шіттс Крік» по 15 номінацій, «Корони» - 13, «Голлівуду» - 12 і «Світу "Дикий Захід"» - 11 номінацій.

Список основних номінантів на 72-у телепремію "Еммі" виглядає так:

Найкращий комедійний серіал

«Вгамуй свій ентузіазм» (HBO)

«Мертвий для мене» (Netflix)

«У кращому світі» (NBC)

«Біла ворона» (HBO)

«Метод Комінські» (Netflix)

«Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

«Шіттс Крік» (Pop)

«Реальні упирі» (FX)

Найкращий драматичний серіал

«Краще телефонуйте Солу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Розповідь служниці» (Hulu)

«Вбиваючи Єву» (BBC America)

«Мандалорець» (Disney+)

«Озарк» (Netflix)

«Дуже дивні справи» (Netflix)

«Спадкоємці» (HBO)

Найкращий мінісеріал

«Усюди жевріють пожежі» (Hulu)

«Місіс Америка» (FX)

«Неймовірне» (Netflix)

«Неортодоксальна» (Netflix)

«Вартові» (HBO)

Найкращий телефільм

«Американський син» (Netflix)

«Бездоганний» (HBO)

«Струни душі Доллі Партон» (Netflix)

«Шлях: Пуститися берега. Фільм» (Netflix)

«Непохитна Кіммі Шмідт: Кімі проти проповідника» (Netflix)

Найкраще розмовне вар'єте

«Денне шоу із Тревором Ноа» (Comedy Central)

«В усій красі із Самантою Бі» (TBS)

"Джиммі Кіммел наживо" (ABC)

«Події минулого тижня із Джоном Олівером» (HBO)

«Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» (CBS)

Найкраще скетчеве вар'єте

«Жінки жартують по-чорному» (HBO)

«П'яна історія» (Comedy Central)

«Saturday Night Live» (NBC)

Найкраща конкурсна реаліті-програма

«Співак у масці» (Fox)

«Готове!» (Netflix)

«Королівські перегони Ру Пола» (VH1)

«Шеф-кухар» (Bravo)

«Голос» (NBC)

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт у ролі Джен Гардінг — «Мертвий для мене» (Netflix)

Рейчел Броснаген у ролі Міріам «Мідж» Мейзел — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Лінда Карделліні в ролі Джуді Хейл — «Мертвий для мене» (Netflix)

Кетрін о'Хара в ролі Мойри Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)

Ісса Рей у ролі Ісси Ді — «Біла ворона» (HBO)

Трейсі Елліс Росс у ролі доктора Рейнбоу «Боу» Джонсон — «Чорнуватий» (ABC)

Найкраща актриса у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон у ролі Алекс Леві — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Олівія Колман у ролі Єлизавети II — «Корона» (Netflix)

Джоді Комер у ролі Оксани Астанкової/Вілланелі — «Вбиваючи Єву» (BBC America)

Лора Лінні в ролі Венді Бірд — «Озарк» (Netflix)

Сандра О в ролі Єви Поластри — «Вбиваючи Єву» (BBC America)

Зендая в ролі Ру Беннетт — «Ейфорія» (HBO)

Найкращий актор у комедійному серіалі

Ентоні Андерсон у ролі Андре «Дре» Джонсона-ст. — «Чорнуватий» (ABC)

Дон Чідл у ролі Мо Монро — «Чорний понеділок» (Showtime)

Тед Денсон у ролі Майкла — «У кращому світі» (NBC)

Майкл Дуглас у ролі Сенді Комінські — «Метод Комінські» (Netflix)

Юджин Леві в ролі Джонні Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)

Рамі Юссеф у ролі Рамі Хассана — «Рамі» (Hulu)

Найкращий актор у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман у ролі Мартіна «Марті» Бірда — «Озарк» (Netflix)

Стерлінг К. Браун у ролі Рендалла Пірсона — «Це ми» (NBC)

Стів Карелл у ролі Мітча Кесслера — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Браян Кокс у ролі Логана Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Біллі Портер у ролі Прея Телла — «Поза» (FX)

Джеремі Стронг у ролі Кендала Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Найкраща актриса в серіалі або фільмі

Кейт Бланшетт у ролі Філліс Шлефлі — «Місіс Америка» (FX)

Шира Гаас у ролі Естер Шапіро — «Неортодоксальна» (Netflix)

Реджина Кінг у ролі Анджели Абар/Сестри Ночі — «Вартові» (HBO)

Октавія Спенсер у ролі мадам Сі Джей Вокер — «Мадам Сі Джей Вокер» (Netflix)

Керрі Вашингтон у ролі Мії Воррен — «Усюди жевріють пожежі» (Hulu)

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

Джеремі Айронс у ролі Едріана Вайдта/Озімандія — «Вартові» (HBO)

Г'ю Джекман у ролі Френка Тассоне — «Бездоганний» (HBO)

Пол Мескал у ролі Коннелла — «Нормальні люди» (Hulu)

Марк Руффало в ролі Домініка і Томаса Бердсі — «Я знаю, що це правда» (HBO)

Джеремі Поуп у ролі Арчі Коулмана — «Голлівуд» (Netflix)

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі

Алекс Борштейн у ролі Сюзі Майєрсон — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Д'Арсі Карден у ролі Джанет — «У кращому світі» (NBC)

Бетті Гілпін у ролі Деббі Іган — «Блиск» (Netflix)

Марін Гінкл у ролі Роуз Вайсман — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Кейт Маккіннон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Енні Мерфі в ролі Алексіс Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)

Івонн Орджі в ролі Моллі Картер — «Біла ворона» (HBO)

Сесілі Стронг у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі

Гелена Бонем Картер у ролі принцеси Маргарет — «Корона» (Netflix)

Лора Дерн у ролі Ренати Кляйн — «Велика маленька брехня» (HBO)

Джулія Гарнер у ролі Рут Ленгмор — «Озарк» (Netflix)

Тенді Ньютон у ролі Мейв Міллі — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)

Фіона Шоу в ролі Керолін Мартенс — «Вбиваючи Єву» (BBC America)

Сара Снук у ролі Шивон «Шив» Рой — «Спадкоємці» (HBO)

Меріл Стріп у ролі Мері Луїзи Райт — «Велика маленька брехня» (HBO)

Саміра Вайлі в ролі Мойри Стренд — «Розповідь служниці» (Hulu)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

Магершала Алі в ролі шейха Алі Маліка — «Рамі» (Hulu)

Алан Аркін в ролі Нормана Ньюлендера — «Метод Комінські» (Netflix)

Андре Брауер в ролі Реймонда Голта — «Бруклін 9-9» (NBC)

Стерлінг К. Браун у ролі Реджі — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Вільям Джексон Гарпер у ролі Чіді Анагони — «У кращому світі» (NBC)

Деніел Леві в ролі Девіда Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)

Тоні Шалуб у ролі Ейба Вайсмана — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Кенан Томпсон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

Ніколас Браун у ролі Грега Гірша — «Спадкоємці» (HBO)

Біллі Крудап у ролі Корі Еллісона — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Кіран Калкін у ролі Романа Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Марк Дюпласс у ролі Чарлі «Чіпа» Блека — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Джанкарло Еспозіто в ролі Гуса Фринга — «Краще телефонуйте Солу» (AMC)

Метью Макфеден у ролі Тома Вомсгенса — «Спадкоємці» (HBO)

Бредлі Вітфорд у ролі командора Джозефа Ловренса — «Розповідь служниці» (Hulu)

Джеффрі Райт у ролі Бернарда Лоу — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)

Найкраща актриса другого плану в мінісеріалі або фільмі

Узо Адуба в ролі Ширлі Чісголм — «Місіс Америка» (FX)

Тоні Коллетт у ролі детектива Грейс Расмуссен — "Неймовірне" (Netflix)

Марго Мартіндейл у ролі Белли Абзуг — «Місіс Америка» (FX)

Джин Смарт у ролі Лорі Блейк — «Вартові» (HBO)

Голланд Тейлор у ролі Еллен Кінкейд — «Голлівуд» (Netflix)

Трейсі Ульман у ролі Бетті Фрідан — «Місіс Америка» (FX)

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або фільмі

Ях'я Абдул-Матін II у ролі Келвіна «Кела» Абара/Лікаря Мангеттена — «Вартові» (HBO)

Джован Адепо в ролі молодого Вілла Рівза — «Вартові» (HBO)

Тітус Берджесс у ролі Тітуса Андромедона — «Непохитна Кіммі Шмідт: Кімі проти проповідника» (Netflix)

Луїс Госсетт-мол. в ролі Вілла Рівза — «Вартові» (HBO)

Ділан Макдермотт у ролі Ернеста «Ерні» Веста — «Голлівуд» (Netflix)

Джим Парсонс у ролі Генрі Вілсона — «Голлівуд» (Netflix)

Найкраща запрошена актриса в комедійному серіалі

Анджела Бассетт у ролі Мо — «Дами жартують по-чорному» (Епізод: «Angela Bassett is the Baddest B***h») (HBO)

Бетт Мідлер у ролі Хадассы Голд — «Політик» (Епізод: «Vienna») (Netflix)

Мая Рудольф у ролі судді — «У кращому світі» (Епізод: «You've Changed, Man») (NBC)

Мая Рудольф у ролі сенатора Камали Гарріс — «Saturday Night Live» (Епізод: «Host: Eddie Murphy») (NBC)

Ванда Сайкс у ролі мами Меблі — «Диввовижна місіс Мейзел» (Епізод: «A Jewish Girl Walks into the Apollo...») (Prime Video)

Фібі Воллер-Брідж у ролі ведучої — «Saturday Night Live» (Епізод: «Host: Phoebe Waller-Bridge») (NBC)

Найкраща запрошена актриса в драматичному серіалі

Алексіс Бледел у ролі Емілі — «Розповідь служниці» (Епізод: «God Bless the Child») (Hulu)

Лаверна Кокс у ролі Софії Бурсет — «Помаранчевий — хіт сезону» (Епізод: «God Blass America») (Netflix)

Черрі Джонс у ролі Нен Пірс — «Спадкоємці» (Епізод: «Tern Haven») (HBO)

Филісія Рашад у ролі Керол Кларк — «Це ми» (Епізод: «Flip a Coin») (NBC)

Сіселі Тайсон у ролі Офелії Harkness — «Як уникнути покарання за вбивство» (Епізод: «Stay») (ABC)

Гаррієт Волтер у ролі леді Керолайн Коллінгвуд — «Спадкоємці» (Епізод: «Return») (HBO)

Найкращий запрошений актор у комедійному серіалі

Адам Драйвер у ролі ведучого — «Saturday Night Live» (Епізод: «Host: Adam Driver») (NBC)

Люк Кербі у ролі Ленні Брюса — «Дивовижна місіс Мейзел» (Епізод: «it's Comedy or Cabbage») (Prime Video)

Едді Мерфі в ролі ведучого — «Saturday Night Live» (Епізод: «Host: Eddie Murphy») (NBC)

Дев Патель у ролі Джошуа — «Сучасна любов» (Епізод: «When Cupid is a Prying Journalist») (Prime Video)

Бред Пітт у ролі Ентоні Фаучі — «Saturday Night Live» (Епізод: «SNL at Home #2») (NBC)

Фред Віллард у ролі Френка Данфі — «Американська сімейка» (Епізод: «Legacy») (ABC)

Найкращий запрошений актор у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман у ролі Террі Мейтленда — «Чужинець» (Епізод: «Fish in a Barrel») (HBO)

Джеймс Кромвелл у ролі Юена Роя — «Спадкоємці» (Епізод: «Dundee») (HBO)

Джанкарло Еспозіто в ролі моффа Гідеона — «Мандалорець» (Епізод: «Chapter 8: Redemption») (Disney+)

Рон Сефас Джонс у ролі Вільяма Гілла — «Це ми» (Епізод: «After the Fire») (NBC)

Ендрю Скотт у ролі Кріса Гіллхейні — «Чорне дзеркало» (Епізод: «Smithereens») (Netflix)

Мартін Шорт у ролі Діка Ланді — «Ранкове шоу» (Епізод: «Chaos Is the New Cocaine») (Apple TV+)

Режисура комедійного серіалу

«Велика» (Епізод: «The Great») — Метт Шекман (Hulu)

«Дивовижна місіс Мейзел» (Епізод: «it's Comedy or Cabbage») — Емі Шерман-Палладіно (Prime Video)

«Дивовижна місіс Мейзел» (Епізод: «Marvelous Radio») — Деніел Палладіно (Prime Video)

«Американська сімейка» (Епізод: «Finale Part 2») — Гейл Манкузо (ABC)

«Рамі» (Епізод: «Miakhalifa.mov») — Рамі Юссеф (Hulu)

«Шіттс Крік» (Епізод: «Happy Ending») — Ендрю Чівідіно і Деніел Леві (Pop)

«Вілл і Грейс» (Епізод: «We Love Lucy») — Джеймс Берроуз (NBC)

Режисура драматичного серіалу

«Корона» (Епізод: «Aberfan») — Бенджамін Карон (Netflix)

«Корона» (Епізод: «Cri de Coeur») — Джессіка Гоббс (Netflix)

«Батьківщина» (Епізод: «Prisoners of War») — Леслі Лінка Глаттер (Showtime)

«Ранкове шоу» (Епізод: «The Interview») — Мімі Ледер (Apple TV+)

«Озарк» (Епізод: «Fire Pink») — Алік Сахаров (Netflix)

«Озарк» (Епізод: «Su Casa Es Mi Casa») — Бен Семанофф (Netflix)

«Спадкоємці» (Епізод: «Hunting») — Андрій Парекх (HBO)

«Спадкоємці» (Епізод: «This Is Not for Tears») — Марк Майлод (HBO)

Режисура вар'єте

«Жінки жартують по-чорному» (Епізод: «Born at Night, But Not Last Night») — Дайм Девіс (HBO)

«Денне шоу із Тревором Ноа» (Епізод: «Dr. Fauci Answers Trevor's Questions About Coronavirus») — Девід Пол Маєр (Comedy Central)

«Події минулого тижня із Джоном Олівером» (Епізод: «Episode 629») — Пол Пенноліно і Крістофер Вернер (HBO)

«Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» (Епізод: «Live Show; Chris Christie; Nathaniel Rateliff») — Джим Госкінсон (CBS)

«Saturday Night Live» (Епізод: «Host: Eddie Murphy») — Дон Рой Кінг (NBC)

«Тіффані Геддіш представляє: Вони готові» (Епізод: «Flame Monroe») — Лінда Мендоса (Netflix)

Режисура мінісеріалу, фільму або драматичної програми

«Усюди жевріють пожежі» (Епізод: «Find a Way») — Лінн Шелтон (Hulu)

«Нормальні люди» (Епізод: «Episode 5») — Ленні Абрагамсон (Hulu)

«Неортодоксальна» — Марія Шрадер (Netflix)

«Вартові» (Епізод: «it's Summer and we're Running Out of Ice») — Ніколь Кассель (HBO)

«Вартові» (Епізод: «Little Fear of Lightning») — Стеф Грін (HBO)

«Вартові» (Епізод: «This Extraordinary Being») — Стівен Вільямс (HBO)

Сценарій комедійного серіалу

«У кращому світі» (Епізод: «Whenever You're Ready») — Майкл Шур (NBC)

«Велика» (Епізод: «The Great») — Тоні Макнамара (Hulu)

«Шіттс Крік» (Епізод: «Happy Ending») — Деніел Леві (Pop)

«Шіттс Крік» (Епізод: «The Presidential Suite») — Девід Вест Рід (Pop)

«Реальні упирі» (Епізод: «Collaboration») — Сем Джонсон і Кріс Марсел (FX)

«Реальні упирі» (Епізод: «Ghosts») — Пол Сіммс (FX)

«Реальні упирі» (Епізод: «On the Run») — Стефані Робінсон (FX)

Сценарій драматичного серіалу

«Краще телефонуйте Солу» (Епізод: «Bad Choice Road») — Томас Шнауц (AMC)

«Краще телефонуйте Солу» (Епізод: «Bagman») — Гордон Сміт (AMC)

«Корона» (Епізод: «Aberfan») — Пітер Морган (Netflix)

«Озарк» (Епізод: «All In») — Кріс Манді (Netflix)

«Озарк» (Епізод: «Boss Fight») — Джон Шібан (Netflix)

«Озарк» (Епізод: «Fire Pink») — Мікі Джонсон (Netflix)

«Спадкоємці» (Епізод: «This Is Not for Tears») — Джессі Армстронг (HBO)

Сценарій вар'єте

«Денне шоу із Тревором Ноа» (Comedy Central)

«В усій красі із Самантою Бі» (TBS)

«Події минулого тижня із Джоном Олівером» (HBO)

«Пізно вночі із Сетом Маєрсом» (NBC)

«Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» (CBS)

Сценарій мінісеріалу, фільму або драматичної програми

«Місіс Америка» (Епізод: «Shirley») — Таня Барфілд (FX)

«Нормальні люди» (Епізод: «Episode 3») — Саллі Руні та Еліс Берч (Hulu)

«Неймовірне» (Епізод: «Episode 1») — Сюзанна Грант, Майкл Шейбон та Аєлет Волдман (Netflix)

«Неортодоксальна» (Епізод: «Part 1») — Ганна Вінгер (Netflix)

«Вартові» (Епізод: «This Extraordinary Being») — Деймон Лінделоф і Корд Джефферсон (HBO)

Прайм-таймова премія «Еммі» (Primetime Emmy Award) — головна премія США у сфері телебачення, що вручається щорічно Американською телевізійною академією. Перша церемонія вручення відбулася у 1949 році.

На 72-у премію "Еммі" претендують телепрограми, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2019 по 31 травня 2020 року.