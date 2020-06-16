Церемонію BAFTA перенесли через пандемію

Церемонія вручення премії Британської академії кінематографічного і телевізійного мистецтва (BAFTA) через пандемію коронавірусу відбудеться 11 квітня 2021 року замість 14 лютого, як це було заплановано раніше.

Про це повідомляє Variety.

"Наступного року нагородження премії Британської кіноакадемії відбудеться 11 квітня - рівно за два тижні до "Оскара", який відбудеться 25 квітня", - йдеться у повідомленні.

Дана заява Британської кіноакадемії пролунала після рішення Американської академії кінематографічних мистецтв і наук вперше за 40 років перенести церемонію вручення премії "Оскар" з 28 лютого на 25 квітня 2021 рік.

Більш детальну інформацію церемонію BAFTA організатори повідомлять протягом року.

"Зміна раніше оголошеної дати, 14 лютого, пов'язана з впливом глобальної пандемії (коронавірусу COVID-19 - ред.), передбачає продовження періоду відбору. Більш детальна інформація про церемонії буде оголошена пізніше в цьому році", - йдеться у заяві BAFTA.

Як відомо, Британська академія традиційно оголошує імена лауреатів премії BAFTA між церемоніями присудження двох головних нагород світу кіномистецтва: "Золотого глобуса" і "Оскара". Тому премію BAFTA розцінюють як орієнтир для визначення можливих переможців премії "Оскар".

Фото: www.bafta.org