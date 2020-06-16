Церемонію BAFTA перенесли через пандемію
Про це повідомляє Variety.
"Наступного року нагородження премії Британської кіноакадемії відбудеться 11 квітня - рівно за два тижні до "Оскара", який відбудеться 25 квітня", - йдеться у повідомленні.
Дана заява Британської кіноакадемії пролунала після рішення Американської академії кінематографічних мистецтв і наук вперше за 40 років перенести церемонію вручення премії "Оскар" з 28 лютого на 25 квітня 2021 рік.
Більш детальну інформацію церемонію BAFTA організатори повідомлять протягом року.
"Зміна раніше оголошеної дати, 14 лютого, пов'язана з впливом глобальної пандемії (коронавірусу COVID-19 - ред.), передбачає продовження періоду відбору. Більш детальна інформація про церемонії буде оголошена пізніше в цьому році", - йдеться у заяві BAFTA.
Як відомо, Британська академія традиційно оголошує імена лауреатів премії BAFTA між церемоніями присудження двох головних нагород світу кіномистецтва: "Золотого глобуса" і "Оскара". Тому премію BAFTA розцінюють як орієнтир для визначення можливих переможців премії "Оскар".
Фото: www.bafta.org