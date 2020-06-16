Церемонію "Оскар" перенесли на два місяці через пандемію COVID-19

Найбільш визначальна для кіноіндустрії церемонія нагородження кінострічок «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

"Американська академія кіномистецтв оголосила в понеділок, що 93-й Оскар не відбудеться 28 лютого, як планувалося. Як заявила рада керівників, шоу відбудеться 25 квітня 2021 року", - зазначається в повідомленні.

Водночас, організатори перенесли й дедлайн для виходу фільмів, які змагатимуться за номінації з 31 грудня на кінець лютого наступного року. Отже, які стрічки претендуватимуть на золоту статуетку, Академія оголосить 31 березня.

Нагадаємо: раніше вручення статуеток переносилося у зв’язку з резонансними подіями, однак не більше як на тиждень за всю історію існування престижної кінопремії.