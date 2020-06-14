Для фільмів-претендентів на

Для фільмів-претендентів на "Оскар" затвердили ліміт

Укрінформ
Американська академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) запровадила фіксовану кількість номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" - починаючи з 2022 року їх буде десять.

Про це повідомляє The West Australian.

"Починаючи з 2022 року кількість претендентів у головній номінації буде збільшено до десяти", - йдеться у повідомленні.

Останніми роками "Оскар" у цій категорії виборювали від п’яти до десяти кінотворів.

У зв'язку з нововведенням рада Кіноакадемії, до якої, зокрема, входять Стівен Спілберг та Вупі Голдберг, заявила, що AMPAS ще потрібно досягти великого прогресу.

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"Попри те, що Академія досягла значних успіхів, ми знаємо, що потрібно ще багато роботи, аби забезпечити рівні можливості в усій кіноіндустрії", - заявила керівник AMPAS Доун Гадсон.

Наступна церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії має відбутися у лютому 2021 року.

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