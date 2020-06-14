Для фільмів-претендентів на "Оскар" затвердили ліміт

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) запровадила фіксовану кількість номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" - починаючи з 2022 року їх буде десять.

Про це повідомляє The West Australian.

"Починаючи з 2022 року кількість претендентів у головній номінації буде збільшено до десяти", - йдеться у повідомленні.

Останніми роками "Оскар" у цій категорії виборювали від п’яти до десяти кінотворів.

У зв'язку з нововведенням рада Кіноакадемії, до якої, зокрема, входять Стівен Спілберг та Вупі Голдберг, заявила, що AMPAS ще потрібно досягти великого прогресу.

"Попри те, що Академія досягла значних успіхів, ми знаємо, що потрібно ще багато роботи, аби забезпечити рівні можливості в усій кіноіндустрії", - заявила керівник AMPAS Доун Гадсон.

Наступна церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії має відбутися у лютому 2021 року.