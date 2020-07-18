Серіал "Чорнобиль" узяв сім нагород премії BAFTA TV

Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород премії BAFTA TV.

Список усіх переможців і нагород можна подивитися на сайті премії.

«Чорнобиль» був відзначений у 14 категоріях, у тому числі і як «Найкращий міні-серіал». З них багатосерійна драма взяла рівно половину - сім нагород: за режисуру, операторську роботу, музику, монтаж, костюми, роботу художника, звук.

Як відомо, нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесене через пандемію коронавірусу. Через неї ж церемонію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь. Другу частину нагород вручатимуть 31 липня.

Як повідомлялося, нагородження премією Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв поділили на дві частини: нагороди за найкращі кінофільми (так званий британський Оскар) тепер вручають взимку, а премії за досягнення в галузі ТБ (британська версія Еммі) вручають у липні.

Фото: bafta.org