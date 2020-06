Вручення премії "Золотий глобус" також перенесли через COVID-19

Дату проведення оприлюднили на офіційному сайті фестивалю

Так, церемонія вручення нагород, яка проходить на початку січня, відбудеться 28 лютого 2021 року. Раніше на цю дату була намічена церемонія вручення премії Оскар, проте вона відбудеться у квітні.

"Ми раді анонсувати, що 78-а церемонія вручення Золотого глобуса пройде в неділю, 28 лютого 2021 року. Церемонія пройде в Каліфорнії, в Беверлі Хілтон", — йдеться у повідомленні.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz