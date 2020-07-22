Чехія профінансувала українську кінодраму про війну на Донбасі

Український кінопроєкт "Спас" став однією з 12 стрічок з міноритарною копродукцією, які отримали фінансування від Чеського кінофонду Czech Film Fund.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Дебют Максима Наконечного, який створюється у копродукції України, Хорватії та Чехії, отримав 2,7 млн. чеських крон (100 000 євро)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Спас" – складна психологічна драма, в основі якої історія з російсько-української війни на Донбасі. Метою режисера є розповідь про наслідки війни і боротьбу з ними.

«Хочу показати людину, яка, будучи жертвою, перестає нею бути, бо перестає вважати себе жертвою, і таким чином перериває ланцюг причини і наслідків», - коментує Наконечний

Команда фільму майже повністю жіноча: оператор – Христина Лизогуб ("Школа №3"), художник проєкту – Марія Хомякова, художник з костюмів – Софія Дорошенко, художник з гриму – Анна Лукашенко, кастинг-директор – Тетяна Симон.

Автори сценарію – Ірина Цілик та Максим Наконечний, продюсери – Дар’я Бассель, Єлізавета Сміт.

У головній ролі – Рита Бурковська ("Стасіс"). У другопланових ролях – ветеран війни і продюсер Мирослав Гай ("Брати по зброї"), сценарист і режисер Наталія Ворожбит ("Кіборги", "Погані дороги").

Кінопроєкт драми "Спас" є одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Зйомки фільму розпочнуться цього літа у Києві.

Фото: usfa.gov.ua