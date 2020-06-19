Український Оскарівський комітет оголосив оновлені дати та умови відбору фільмів

Український Оскарівський Комітет оновлює умови та терміни прийому заявок і строки проведення відбору й висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар».

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"У зв’язку з перенесенням через пандемію церемонії вручення 93-ї премії «Оскар» з 28 лютого на 25 квітня 2021 року, Український Оскарівський комітет оновлює умови та терміни прийому заявок і строки проведення відбору й висунення фільму від України на здобуття премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в номінації «Міжнародний повнометражний фільм»", - йдеться у повідомленні.

Отже, з 25 серпня до 8 вересня 2020 р. відбуватиметься прийом заявок на участь у відборі. Комітет їх розгляне у період з 9 до 23 вересня, а 24 вересня відбудеться його засідання й оголошення результатів відбору.

Як повідомляв Укрінформ, церемонія нагородження кінопремії «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу. Вона має відбутися 25 квітня 2021 року.