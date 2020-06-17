Держкіно проводитиме пітчинг за старими правилами — Ткаченко

Конкурсний відбір кінопроєктів, який проводитиме Державне агентство України з питань кіно, відбудеться наразі за старими правилами.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні розпочинається конкурсний відбір кінопроєктів за напрямами: фільми, телефільми, телесеріали. Заявки прийматимуться до 16 липня. Наразі прийнято рішення запускати конкурс за чинними правилами”, - написав Ткаченко.

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За його словами, на розробку та затвердження нових правил потрібно більше місяця. “Залишати глядача без нового українського кіно, а виробництво без підтримки – не можна. Особливо в кризовий період. Нові правила введемо на наступному пітчингу”, - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Держагентство з питань кіно оголосило про початок чотирнадцятого конкурсного відбору кінопроєктів.