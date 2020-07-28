Про знамениту співачку Квітку Цісик знімуть біографічний музичний фільм

Український кінорежисер і сценарист Тарас Ткаченко зніме фільм «Квітка» про відому американську співачку українського походження Квітку Цісик.

Про це повідомляє портал «Стожари».

«Режисером фільму «Квітка», який подали в Держкіно на Чотирнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів, виступатиме Тарас Ткаченко («Чорний Ворон», «Гніздо горлиці»)», - йдеться у повідомленні.

Продюсерка фільму «Квітка» Валерія Борщевська розповіла передісторію. «Ми виграли грант в УКФ у 2019 році й успішно реалізували проєкт: був написаний сценарій, створений сайт проєкту, рекламні матеріали, а також відбулося відрядження до США у Нью-Йорк, де ми познайомилися з Едвардом Раковичем, чоловіком Квітки Цісик, який є правовласником на її ім’я і голос. Під час зустрічі домовилися про подальшу працю над проєктом», – розповіла продюсерка фільму «Квітка» Валерія Борщевська.

Автори сценарію стрічки – Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, відомі за такими художніми фільмами і книгами, як «Позивний Бандерас» і «Заборонений».

Поки невідомо, хто саме зіграє співачку. На прем’єру біографічного фільму «Квітка» можна очікувати у 2022 році.

За сюжетом, основні події розвиваються у 1983 році. Американська співачка українського походження Квітка Цісик (Кейсі) здійснює першу і єдину в житті туристичну подорож до України, у місто Львів. Перебування на окупованій Батьківщині предків дозволяє подолати творчу кризу та усвідомити власну місію – пожертвувати комерційним успіхом заради створення нових альбомів українських пісень та пам’яті про Батьківщину.

Цікавий історичний факт: саме після відвідування УРСР у другому альбомі українських пісень Квітки Цісик «Два кольори» (англ. «Two colours») 1989 року з’явилася пісня Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори».

Як нагадується, батько співачки родом з-під Коломиї, був головним концертмейстером Львівської опери. У 1944 році з сім’єю, тікаючи від наступу Червоної армії, опинився в таборі для переміщених осіб у німецькому місті Байройт, після чого емігрував до США. Сама співачка (повне ім’я Квітослава-Орися Цісик) з дитинства навчалася грі на скрипці, а в 1974 році закінчила консерваторію у Нью-Йорку. У 1977 році зіграла епізодичну роль у комедійній мелодрамі «Ти осяюєш моє життя», а пісня до фільму у виконанні Кейсі отримала «Оскар».

Однак, слава дісталася іншій співачці Дебі Бум, яка виконала її на церемонії нагородження. Десять років Квітка Цісик була бренд-голосом автомобільної компанії «Ford». За допомогою голосу українки свій імідж створювали корпорації «Pepsi-Cola», «Coca-Cola», «American Airlines», «Burger King» тощо.