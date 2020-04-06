«Українська пісня крокує світом»: день народження Квітки Цісик відзначили світовим флешмобом

До дня народження видатної американської співачки українського походження Квітки Цісик відбувся світовий флешмоб «Українська пісня крокує світом».

Відеовиступи українців з різних країн світу викладено на сторінці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.

«Приєднуюсь до заклику СФУЖО про світовий флешмоб, присвячений американській співачці украінського походження Квітці Цісик «Украінська пісня крокує світом» #флешмоб, #КвіткаЦісикконкурс. Відносно мене, на цей час я в першу чергу мама двох дітей, яким хочу передати любов до українськоі мови, пісні та культури, і сама дуже люблю співати, тому і почала записувати украіномовні пісні, щоб іх не забути і щоб іх промоутувати. Я народилась у Польщі, хоч у мене глибоке украінське коріння. Я живу у штаті Пенсильванія в містечку, де дуже мало українського суспільства», - написала одна з учасниць флешмобу Дарія Кларк.

Як повідомляв Укрінформ, Національна Рада жінок України за підтримки Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ініціювала 4 квітня 2020 року світовий флешмоб «Українська пісня крокує світом» до дня народження Квітки Цісик.

Для участі в акції треба було записати на відео власне виконання пісні, яку виконувала Квітка Цісик; розмістити його на каналі YouTube або інших інтернет-ресурсах, вказавши коротку інформацію про себе, та позначити хештегом #квіткацісикконкурс.

Як зазначалося, організатори не відмовляються від задуму провести присвячений Квітці Цісик традиційний конкурс вокалістів після закінчення карантину, а поки що запросили долучитися до флешмобу.

«Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик», - йдеться в оголошенні.

«Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею», - закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.

Відео: Daria Clark, Angelí Nikó, Настя Мандракова, Наталія Шевченко, Ірина Персанова, Лариса Надюк, Надія Нагірна, Natalia Myshlovska, Anzhelina Shvachka, Zhanna Irza, Тетяна Проскурякова