МКІП запрошує до онлайн українсько-кримськотатарського концерту ETHNONYM

Міністерство культури та інформаційної політики 4 жовтня запрошує приєднатися до онлайн-концерту ETHNONYM.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Концерт став результатом музичної співпраці берлінського джазового ансамблю GANNA і української співачки Ганни Гринів разом з кримськотатарською співачкою Аліє Хаджабадіновою та кримськотатарською танцівницею Ельнарою Халіловою. Прем’єра концерту відбудеться вже цієї неділі, 4 жовтня, о 19:00 у Берліні та 20:00 у Києві», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ETHNONYM є творчою колаборацією, що об’єднала український і кримськотатарський фольклор, джаз та нову академічну музику. Його реалізує команда ГО «Алєм» за підтримки партнерської програми «Культура для змін» Українського культурного фонду та програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» Фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (EVZ).

Приєднатися до концерту можна на YouTube за посиланням.