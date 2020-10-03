У Дніпрі стартував Dnipro GogolFest 2020

Захід проходить у місті в рамках програми «Культурна столиця». Цього року для локацій обрано три найважливіші місця Дніпра: Фестивальний причал, Річковий вокзал та відреставрована історична будівля, де наразі розміщено Dnipro Centre for Contemporary Culture. Кожне з цих місць перебуває на перетині історичного та сучасного.

“GogolFest відрізняється своєю нестандартністю, відсутністю шаблонів, новим баченням. Такого підходу і формату в нашому місті ще не було, обрано також принципово нові локації. Цей фестиваль підняв у Дніпрі величезний пласт людей, які формують бачення сучасного мистецтва та культури. Протягом трьох днів на місто чекають незвичні колаборації та реалізації нових проєктів», - сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

Стартував GogolFest на головній локації - Річковому вокзалі. Тут запрацювала велика світлова інсталяція з LED-екранами та віджеїнгом від художниці по світлу Марії Волкової та в супроводі музики, що написана саме для цієї локації композитором Дмитром Демченком.

"GogolFest - це чергова зустріч із дивом, коли у фактично покинутому приміщенні команда фестивалю створює мистецтво. Ми спробували все зробити швидко, але щоб виглядало гідно. Думаю, у нас вийшло. Є на що подивитися і чому здивуватися», - розповів режисер фестивалю Влад Троїцький.

Однією із запрошених гостей стала письменниця та блогерка Оксана Шаварська. В рамках фестивалю вона презентує свою книгу «8000 миль самотності» разом з музичним бендом «Сон Сови».

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«Під час карантину ми всі шукали виходи прояву своєї творчості. Саме тоді виникла така думка - презентувати книгу не просто почитавши тексти в онлайні, а поєднати це з музикою. Тому ми з музичним бендом зробили таку творчу синергію. Саме так і виникла така текстова-музична програма. Вперше вона була презентована в онлайні, а перед глядачами - саме в Дніпрі», - сказала авторка книги.

Для гостей фестивалю вночі відбудеться показ фільму «Ордер на арешт» із живим музичним супроводом від гурту «Вагоновожатые». Для фронтмена цього гурту Антона Слєпакова GogolFest є знаковою подією, бо саме на ньому він дебютував 11 років тому в Києві.

«Цього року ми будемо супроводжувати своєю музикою фільм 1926 року із архіву студії Довженка під назвою «Орден на арешт». Це наша нетипова програма. Ми дуже рідко граємо, і сьогодні буде сьомий показ, а в Дніпрі це буде прем’єра. Ми дуже раді, що покажемо цю програму саме тут», - сказав Слєпаков.

Загалом фестивальні заходи Dnipro GogolFest2020 триватимуть до 4 жовтня включно. Серед них: прем’єра нової PhD-опери “Про що мовчить Заратустра” від Влада Троїцького і формації Nova Opera (3 жовтня о 18.30 у DCCC Крутогорний узвіз, 21А), концерт-відкриття фестивалю Dnipro GogolFest, site-specific перформанс за участю гурту Dakhabrakha, Make up — документально-музична вистава актрис Dakh Daughters Band (4 жовтня о 19.00, DCCC Крутогорний узвіз, 21А), виступ гурту Zapaska (4 жовтня о 18.00 Річковий вокзал).

Усі подіі Dnipro GogolFest2020 проходять згідно з вимогами МОЗ з огляду на карантинні обмеження.