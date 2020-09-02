ГогольFest запускає 3 вересня поїзд на фестиваль до Херсона

ГогольTrain, який торік віз творчу когорту з Києва на фестиваль StartUp ГогольFest до Маріуполя, цьогоріч вирушає до Херсона.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ГогольFest.

«Цього разу ми вирушаємо на мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest DREAM, який вперше відбудеться у Херсоні з 4 до 6 вересня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, GogolFest DREAM представить театральну, музичну, освітню, візуальну, перформативну та нічну програми. Фестиваль відбудеться, зокрема, на локаціях: Урбан-сад, Набережна біля готелю Фрегат, ХОАДМТ ім. Куліша, вулиця Суворова. Гранд-відкриття фестивалю «І корабель пливе» від режисера Влада Троїцького за участю легендарного гурту DakhaBrakha – на Трофейному мосту у Гідропарку.

Всі події GogolFest DREAM відбуватимуться згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень.

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У ГогольFest зауважили, що ГогольTrain – це унікальне арт-явище в українському культурному просторі. В центрі потяга – вагони-ресторани, що перетворюються на час поїздки на осередки сучасного мистецтва на колесах. На повному ходу на пасажирів чекають, зокрема, музична та електронна сцени, виставка, перформативне мистецтво.

Презентація та відправлення ГогольTrain-2020 «Київ – Херсон – Київ» – о 21:00 на Центральному залізничному вокзалі (площа Вокзальна, 1, перша колія).

ГогольFest – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування, з 2007-го до 2020 року, його відвідали 575 тисяч глядачів; на 13 локаціях, у 3 містах відбулося 4 тис. подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1 200 закордонних митців з понад 40 країн світу. ГогольFest увійшов до 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.