У Вінниці вперше влаштують міжнародний фестиваль повітряних куль

У Вінниці 11-13 вересня з нагоди Дня міста вперше відбудеться міжнародний фестиваль повітряних куль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю у фейсбуці.

«Вперше у Вінниці 11-13 вересня – міжнародний фестиваль повітряних куль з нагоди Дня міста», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на гостей чекатимуть парад куль (ранкові та вечірні старти аеростатів), вечірнє сяяння куль і підйом кулі у прив’язному режимі.

Зазначається, що участь у фестивалі візьмуть 10 команд повітроплавців з України та з-за кордону. Проходитиме захід у Центральному міському парку культури та відпочинку.

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Видовищну програму фесту забезпечать фаєршоу й програма «Любов у небі».

Для гостей фестивалю також передбачені різноманітні майстер-класи з ліплення та малювання, гончарства, кондитерської та хлібопекарської справи, а також з рукоділля та сувенірної майстерності.