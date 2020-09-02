У Вінниці вперше влаштують міжнародний фестиваль повітряних куль
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю у фейсбуці.
«Вперше у Вінниці 11-13 вересня – міжнародний фестиваль повітряних куль з нагоди Дня міста», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, на гостей чекатимуть парад куль (ранкові та вечірні старти аеростатів), вечірнє сяяння куль і підйом кулі у прив’язному режимі.
Зазначається, що участь у фестивалі візьмуть 10 команд повітроплавців з України та з-за кордону. Проходитиме захід у Центральному міському парку культури та відпочинку.
Видовищну програму фесту забезпечать фаєршоу й програма «Любов у небі».
Для гостей фестивалю також передбачені різноманітні майстер-класи з ліплення та малювання, гончарства, кондитерської та хлібопекарської справи, а також з рукоділля та сувенірної майстерності.